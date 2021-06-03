





Подготовили свежую подборку функциональных и полезных гаджетов с AliExpress для вашего дома, которые пригодятся в спальне, на кухне и в ванной комнате. Есть несколько штук от известных китайских брендов, а также популярных товаров на площадке.Беспроводной светильник будет полезен для зеркала в прихожую или ванную комнату. Устройство позволяет регулировать угол наклона. Ёмкость аккумулятора составляет 2200 мАч, а подзарядить его можно с помощью разъёма USB-C.: Очень хорошо сделан, упаковка подарочная не помята. Вращается вверх-вниз. Регулируется по мощности.Эта штука поможет грамотно разместить Wi-Fi роутер на стене, например, в прихожей. Товар доступен в двух вариантах: 30 и 50 см в длину.: Полочка удобная, крепится на стену на приклейки.Это многофункциональный компактный пылесос от Xiaomi. Устройство можно использовать для уборки салона автомобиля, а еще гаджет превращается в насос и позволяет подкачивать колёса. Ёмкость аккумулятора составляет 2500 мАч, а заряжается пылесос с помощью USB-С.: Мы купили его для двух разных транспортных средств. Вакуумные свойства хороши.Штука для тех, кому надоело затыкать бутылку вина деревянной пробкой. Удобная вакуумная крышка поможет сохранить свежесть игристому напитку.Из отзывов: Каждая пробка упакована в коробочку, сделана качественно. Пробки функциональные, выполнены аккуратно.Этот аксессуар проверит качество водопроводной воды и позволит узнать, нужна ли дополнительная очистка. Тестер реагирует на различные органические соединения, тяжелые металлы и содержание соли. Батарейки в комплект не входят.: Помогает определить, когда надо менять картридж в фильтре для воды. Когда оценка воды из фильтра сравнивается с водой из-под крана — меняем картридж в фильтре.Металлическая штука для бережливых пользователей. Устройство поможет выдавить зубную пасту или другое косметическое средство из тюбика до последнего.: Супер! Зубную пасту выдавливает вообще легко. Брала для тюбиков с краской — выдавливает идеально!Незаменимый аксессуар для питомцев, разбрасывающих наполнитель для туалета. Коврик помещается под лоток. Его очень просто мыть, достаточно вытряхнуть остатки наполнителя из внутреннего кармана и сполоснуть водой. Есть быстрая доставка из Российской Федерации. Коврик доступен в разных размерах: 30x45, 40x50, 46x60 и 55x70 см.: Хороший коврик, на вид прочный. Кошка довольна.Очень полезный гаджет для вашей кухни. Автоматически помол специй начинается после наклона мельницы. Размер помола регулируется. Работает устройство от 6 батареек типа AAA.После почти двух недель использования всё работает хорошо, без изменений, пользовался только одной из двух мельниц. Батарейки устанавливал алкаллиновые средней ценовой категории, замеры показали что батарейки подсели не значительно примерно на 0.03 Вольта каждая, это означает что мельница довольно экономичная. А если один раз потратиться на аккумуляторы, то их хватит на несколько лет.Аксессуар для очистки обуви. Ластик позволит освежить внешний вид.: Пробовала на замше и на подошве. Подошву очищает лучше. Довольно быстро стирается.Все приборы выполнены из нержавеющей стали. В набор входят: футляр, ножницы, пилка, кусачки и ушная палочка.Клёвый набор! Прям качественные материалы. Отдельное внимание железной лопатке, фиг знает для чего она, но ухоковырялка с неё офигенная. Щипалки и ножницы острые. Кейс так ваще бомбический!Универсальный зарядник, который позволит заменить несколько адаптеров, Устройство оборудовано двумя портами USB-C и двумя USB-A. Гаджет подходит для быстрой зарядки модельного ряда iPhone 12 и ноутбуков MacBook.: Все четко, 8 дней ожидания. Работает без нареканий!Удобная лента с многоразовой липучкой. Этот аксессуар предназначен для наведения порядка в многочисленных проводах. Товар доступен в разных цветах: зеленый, желтый, синий, красный, белый и черный. Длина одного рулона ленты — 100 см.: Приезжает в пакете. Можно отрезать любую длину, главное, чтобы нож/ножницы были острые. Очень помогает организовать кабель-менеджмент и навести порядок. Липучая часть со временем, как и всегда, забивается грязью, приходится чистить.