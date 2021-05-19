





Продолжаем делиться полезными и необычными находками с AliExpress. В этой подборке вы найдете штуки от популярных брендов из Китая, а также несколько необычных аксессуаров, которые найдут применение дома, в офисе и автомобиле.Аксессуар от бренда Baseus выполняет не только функцию подставки, а также кабель-органайзера для зарядного устройства от смарт-часов Apple. Устройство подходит для Series 5, 4, 3 и 2.Магазин и товар от этого производителя как всегда на уровне! Быстро, четко, все бы так работали на этой платформе. Сам держатель соответствует всем ожиданиям. Спасибо!Очень полезный аксессуар для отдыха на открытом воздухе, кемпинга, походов и пикников. Кружка доступна в разных цветах, в том числе зеленом, сером, синем, розовом и фиолетовом. Ёмкость такого складного гаджета — 350 мл.Отличный товар. Качественно сделан. Пользоваться одно удовольствие. Продавец быстро отправил заказ, доставка около 3 недель.Если применить промокод ADAPTIVE10 (количество может быть ограничено), то можно снизить дополнительно ценник на 760 рублей. Лампа выполнена в минималистичном дизайне и позволяет регулировать яркость свечения. Удобный форм-фактор для рабочего стола.3 режима подсветки плюс регулировка яркости на каждом. Также, переключатель на автоматическое управление яркостью (за счет датчика освещенности).Это многофункциональный гаджет для прикроватной тумбочки. Он может выполнять роль часов, будильника, Bluetooth-колонки и ночника. Срок автономной работы устройства составляет до 40 часов. Динамик также оборудован FM-приемником и возможностью отвечать на звонки.Полностью доволен товаром. Все очень качественно!Если вам вдруг надоело хранить воду в бутылках, то можно воспользоваться специальным пакетом с ручкой. Гаджет отлично подойдет для использования на открытом воздухе, например, на пикнике, поскольку не займет много места в автомобиле. На выбор есть несколько объемов: 3, 5 и 10 литров.Неожиданно классная канистра! Цена хорошая, качество отличное. Не пахнет, большая горловина. Компактная! Удобно переносить. Доволен на 200%. Рекомендую всем!Емкость аккумулятора такого ночника составляет 1100 мАч. Устройство светит теплым светом. А еще у него есть сенсорный датчик для управления.Прикольные) Дети в восторге.На самом деле этот гаджет выполняет роль не только диспенсера для салфеток. Он также может быть подставкой для смартфона. На выбор доступно четыре цветовых решения.Таким степлером можно удивить и позабавить коллег в офисе. Есть аксессуары с ручкой в форме фламинго, льва, зайца, кота, единорога, гуся, жирафа, медведя, тигра, карпа и кита.Очень полезная штука для ситуаций, когда захотелось поработать прямо из кровати или просто позалипать в ноутбуке. Доступны варианты в коричневом, черном и белом оформлении. Также имеется ускоренная доставка со складов в России.Все отлично! Довольна очень! Все части столика поворачиваются, под диван заезжает, места практически не занимает. Я очень довольна. Собрала быстро. Схема была приложена, даже все необходимые отвертки и ключи.Устройство защищено от воды по стандарту IPX4. Имеется шесть режимов свечения. Ёмкость аккумулятора составляет 5000 мАч. Эта штука пригодится в походах, а еще её можно использовать в качестве внешнего аккумулятора для зарядки гаджетов.Чехлы с водоотталкивающим слоем от популярного китайского бренда Ugreen. Аксессуар можно использовать MacBook Air и Pro, а также с актуальными моделями iPad. Имеются версии для 13,3 и 15,4-дюймовых устройств.Очень плотный и мягкий чехол. Швы ровные, ничего не торчит, брал для MacBook Air. Есть небольшой свободный ход, прилегает ноутбук неплотно.Очень полезный гаджет для длительных поездок на автомобиле. Устройство позволяет закрепить смартфон на подголовнике сиденья. Помимо этого, аксессуар оснащен быстрой беспроводной зарядкой 15 Вт. Держатель позволяет регулировать угол наклона.