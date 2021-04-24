Мы покопались на AliExpress и нашли 12 полезных и функциональных товаров для дома, рабочего пространства, а также для вашего мобильного устройства. Некоторые из них прямо сейчас продаются со скидками, также не будет лишним напомнить — не забывайте проверять наличие купонов у продавцов, которые позволяют дополнительно снижать стоимость. Зачастую информация об их наличии находится прямо под ценником.
Машинка для удаления катышков Xiaomi от 779 р.
Этот простой и очень полезный гаджет позволяет освежить внешний вид одежды. Устройство работает от встроенного аккумулятора, заряжать который можно с помощью USB. Два часа полной зарядки обеспечивает 9 часов работы.
Из отзывов: Я очень довольна машинкой! Пришла заряженная, так что я сразу принялась за дело, хватило её на достаточно большое количество вещей, удобно, что есть отсек для катышек.
Подставка для ноутбука от 706 р.
Конструкция этого аксессуара выполнена из алюминия. Устройство доступно в трех цветах: серебристый, черный и серый. Имеется возможность регулировать угол наклона. Подставка будет полезна для организации правильного рабочего пространства.
Из отзывов: Товар хорошего качества. Алюминий. Чехол для портативности в комплекте. Устойчива, колебаний минимум, не скользит! Покупайте не пожалеете.
Универсальный кардридер Baseus от 933 р.
Этот универсальный кардридер будет особенно полезен для пользователей, которые увлекаются фотографии. Благодаря портам USB-A и USB-С устройство можно использовать с ПК и смартфоном/планшетом. Аксессуар позволяет быстро просматривать фотографии с камеры.
Из отзывов: Супер быстрая доставка курьером за 6 дней в Свердловскую область! Товар отличный! Можно подключить хоть к компьютеру, хоть к телефону. То что я хотел. Спасибо продавцу!
Подставка для мобильного устройства от 279 р.
Аксессуар доступен в серебристом и черном цвете. Есть возможность получить дополнительную скидку 5 процентов с помощью промокода APRI4005. Дополните с помощью этой штуки свой рабочий стол или прикроватную тумбочку.
Из отзывов: Отличная вещь! Очень хорошо упаковано. Приходит разобранной. Собрать элементарно — вначале собрала, и только потом увидела, что на коробке есть инструкция по сборке.
Металлический браслет для фитнес-трекеров Xiaomi от 329 р.
В наличии есть версии для Mi Band 3, 4, 5 и 6, а также имеется огромный выбор цветовых решений. Аксессуар подойдет для владельцев фитнес-трекера Xiaomi, которым надоели силиконовые ремешки.
Из отзыва: До Омска за две недели, качество бомба, в комплекте не идёт фигня для удаления звеньев.
Подставка для ноутбука от 1866 р.
Гаджет для любителей поработать прямо из кровати. Имеется возможность регулировки наклона для ноутбука, а также подстаканник для напитка. Есть возможность выбрать поверхность из трех решений: черный, а также светлое и темное дерево. Ножки подставки оснащены складных механизмом, поэтому при ненадобности её можно будет с легкостью убрать.
Из отзывов: Хороший столик, доставка молниеносная. Только учитывайте, что столешница из материала похожего на двп.
Защитные чехлы для одежды от 404 р.
Органайзеры для верхней одежды помогут навести порядок в гардеробе, а также уберегут вещи от внешнего воздействия при транспортировке. Чехлы выполнены из плотного пыленепроницаемого и влагостойкого материала.
Из отзывов: чехлы пришли быстро, соответствуют описанию, качество супер.
Распылитель для масла от 370 р.
Удобный распылитель для масла. Это, казалась бы, простая штука способна поднять вашу кулинарию на новый уровень.
Из отзывов: Надежно упаковано, стильно выглядит, посмотрим в действии.
Умный термос от 745 р.
Очень полезная штука не только для различных поездок, а также для активного отдыха, можно взять горячий напиток с собой в автомобиль или на работу. Сенсорный ЖК-экран показывает температуру содержимого. Сам термос изготовлен из нержавеющей стали.
Рюкзак для ноутбука Honor от 980 р.
Рюкзак подходит для ноутбуков с диагональю экрана 14, 15 и 16 дюймов. Прямо сейчас его можно приобрести со скидкой за 980 р. Для этого возьмите купон продавца и примените промокод ALIPLATIT265.
Из отзывов: Заказ получил, товаром доволен, качество отличное. Доставка быстрая. Рекомендую.
Увлажнитель воздуха от 2047 р.
Это увлажнитель воздуха от суббренда Xiaomi. По характеристикам: УФ-лампа, интеллектуальная поддержка уровня влажности, цифровой дисплей и 12 часов работы. Прямо сейчас устройство можно приобрести со скидкой за 2047, для этого возьмите купон продавца и примените промокод ALIPLATIT325.
Из отзывов: Пришло за 4 дня на Сахалин, с доставкой до работы. Залил воду, все работает. Пар идёт, коробка без вмятин. Инструкция на русском языке.
Портативный электрочайник от 1905 р.
Еще один гаджет в нашей подборке от суббренда Xiaomi. Можно вручную выбирать необходимую температуру в пределах от 40 до 90 градусов. Объем емкости: 350 мл.
Из отзывов: Качество хорошее. Поверхность приятная на ощупь. Воду кипятит.
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