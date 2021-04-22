В прошлом году многие перешли на удаленку, в 2021-м кто-то на ней и остался. Логично обустроить рабочее место, чтобы сделать его удобнее. Собрали товары с AliExpress, которые помогут это сделать. 

Держатель для планшетов с клейкой лентой

Цена: 777,54 руб. вместо 948,39 руб.

Бюджетная альтернатива съемной клавиатуре, если вы используете ее преимущественно в качестве подставки для планшета. С этой штукой устройство можно поставить на стол, тумбочку или кровать, оно точно не съедет, как в случае с классической подставкой. 

Кроме того, вы можете брать с собой планшет, не снимая ее. Подставка крепится на корпус с помощью двусторонней клейкой ленты 3М. Девайс можно положить в сумку прямо с ней. Угол открытия — 90 градусов, материал — металл. 

Подставка для ноутбука с регулируемым углом 

Цена: 777,57 руб. вместо 1 036,50 руб.

Подойдет пользователям, которым удобно пользоваться клавиатурой в приподнятом положении. Не все ноутбуки предлагают корпус с расположением клавиатуры под углом, этот аксессуар решит проблему. 

Угол положения ноутбука регулируется. Материал корпуса — АБС-пластик и силикон в местах контакта с ноутбуком, максимальная нагрузка — около 10 кг, подходит для ноутбука и планшета с диагональю 11-17 дюймов. Дополнительное преимущество — подставка улучшает циркуляцию воздуха в корпусе и делает систему охлаждения эффективнее.

Очиститель клавиатуры 

Цена: 116,04 руб. вместо 206,83 руб.

Самый простой аксессуар для чистки клавиатуры и труднодоступных мест любой другой техники. Порывом воздуха шарик выдувает из-под них пыль и крошки. 
Материал аксессуара — резина, длина — 9 см. Возможные цвета — черный и синий. 

Коврик для мыши 

Цена: от 513 руб. вместо 778 руб.

Стандартный коврик для рабочего стола. Впрочем, он тоже удивляет. Его покрытие — карбоновое. Это позволяет сохранять оптимальную температуру аксессуара, независимо от температуры помещения или тела пользователя. 

Коврик продается в трех размерах: маленьком (245 × 275 × 2,5 мм), среднем (300 × 800 × 2,5 мм) и большом (420 × 900 × 2,5 мм). 

Беспроводная мышь Xiaomi Mi Dual Silent Edition 

Цена: 1111 руб. вместо 1339 руб.

Классическая беспроводная мышь. Рабочее расстояние — 8 м и меньше, разрешение оптического сенсора — 1300 DPI, клавиш пять, работают они бесшумно. Мышь предназначена для правой руки. 

Проводная игровая мышь DAREU EM908 с RGB

Цена: 790,20 руб. вместо 1581,19 руб. 

Геймерская мышь со стильным дизайном. Особенно эффектно подсветка смотрится в темноте. Цвет меняется. 

Максимальное значение DPI — 6000, значение регулируется — доступны шесть уровней  (600, 1200, 2400, 3600, 4800, 6000). Кнопок шесть, в тестах производителя они выдержали 50 миллионов кликов без поломок. 

Подкладка для рук 

Цена: от 456,28 руб. вместо 671,00 руб.

Мягкий аксессуар позволяет сидеть за компьютером, не контактируя с твердой поверхностью стола. Кроме того, он снимает напряжение с запястья, заполняя свободное пространство между ним и столом. 

Материал подкладки — пена + резина, три возможных размера, цвет — серый или черный. 


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