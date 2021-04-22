В прошлом году многие перешли на удаленку, в 2021-м кто-то на ней и остался. Логично обустроить рабочее место, чтобы сделать его удобнее. Собрали товары с AliExpress, которые помогут это сделать.
Держатель для планшетов с клейкой лентой
Цена: 777,54 руб. вместо 948,39 руб.
Бюджетная альтернатива съемной клавиатуре, если вы используете ее преимущественно в качестве подставки для планшета. С этой штукой устройство можно поставить на стол, тумбочку или кровать, оно точно не съедет, как в случае с классической подставкой.
Кроме того, вы можете брать с собой планшет, не снимая ее. Подставка крепится на корпус с помощью двусторонней клейкой ленты 3М. Девайс можно положить в сумку прямо с ней. Угол открытия — 90 градусов, материал — металл.
Подставка для ноутбука с регулируемым углом
Цена: 777,57 руб. вместо 1 036,50 руб.
Подойдет пользователям, которым удобно пользоваться клавиатурой в приподнятом положении. Не все ноутбуки предлагают корпус с расположением клавиатуры под углом, этот аксессуар решит проблему.
Угол положения ноутбука регулируется. Материал корпуса — АБС-пластик и силикон в местах контакта с ноутбуком, максимальная нагрузка — около 10 кг, подходит для ноутбука и планшета с диагональю 11-17 дюймов. Дополнительное преимущество — подставка улучшает циркуляцию воздуха в корпусе и делает систему охлаждения эффективнее.
Очиститель клавиатуры
Цена: 116,04 руб. вместо 206,83 руб.
Самый простой аксессуар для чистки клавиатуры и труднодоступных мест любой другой техники. Порывом воздуха шарик выдувает из-под них пыль и крошки.
Материал аксессуара — резина, длина — 9 см. Возможные цвета — черный и синий.
Коврик для мыши
Цена: от 513 руб. вместо 778 руб.
Стандартный коврик для рабочего стола. Впрочем, он тоже удивляет. Его покрытие — карбоновое. Это позволяет сохранять оптимальную температуру аксессуара, независимо от температуры помещения или тела пользователя.
Коврик продается в трех размерах: маленьком (245 × 275 × 2,5 мм), среднем (300 × 800 × 2,5 мм) и большом (420 × 900 × 2,5 мм).
Беспроводная мышь Xiaomi Mi Dual Silent Edition
Цена: 1111 руб. вместо 1339 руб.
Классическая беспроводная мышь. Рабочее расстояние — 8 м и меньше, разрешение оптического сенсора — 1300 DPI, клавиш пять, работают они бесшумно. Мышь предназначена для правой руки.
Проводная игровая мышь DAREU EM908 с RGB
Цена: 790,20 руб. вместо 1581,19 руб.
Геймерская мышь со стильным дизайном. Особенно эффектно подсветка смотрится в темноте. Цвет меняется.
Максимальное значение DPI — 6000, значение регулируется — доступны шесть уровней (600, 1200, 2400, 3600, 4800, 6000). Кнопок шесть, в тестах производителя они выдержали 50 миллионов кликов без поломок.
Подкладка для рук
Цена: от 456,28 руб. вместо 671,00 руб.
Мягкий аксессуар позволяет сидеть за компьютером, не контактируя с твердой поверхностью стола. Кроме того, он снимает напряжение с запястья, заполняя свободное пространство между ним и столом.
Материал подкладки — пена + резина, три возможных размера, цвет — серый или черный.
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