Несколько дней мы изучали предложения продавцов на AliExpress. Собрали самые нужные и практичные товары ценой до 600 рублей. Эту сумму потратить не жалко, а пользы из полученных товаров можно извлечь массу.
Держатель смартфона в автомобиль
Цена: от 66 руб. вместо 133 руб.
Дефолтный аксессуар в авто. Смартфон фиксируется с помощью магнита, место крепления — воздуховод. Так, закрепить и снять его проще, чем в случае с зажимом. Угол наклона устройства регулируется в пределах 15 градусов.
Из отзывов: «Упаковка отличная, пришло без повреждений. Пользуюсь около 1,5 месяца. Держится нормально. Рекомендую».
Держатель смартфона или планшета на рабочем столе
Цена: 280 руб. вместо 779 руб.
Полезный аксессуар, если вы решили посмотреть видео с телефона или планшета, сидя за рабочим столом и параллельно работая за ноутбуком. Материал аксессуара — алюминий. Покрытие участка, соприкасающегося с корпусом устройства, — силикон, с ним девайс не скользит и не царапается.
Из отзывов: «Отличная подставка. Очень удобная. Лучшая из того, что у меня было. Собирается легко. Ключик в комплекте».
Автомобильная мусорная корзина
Цена: от 459 руб. вместо 835 руб.
Эта штука мешает распространению запахов по салону. В комплекте идут 120 мешков для мусора. Материал корпуса — алюминий и АБС-пластик, емкость — 500 мл.
Из отзывов: «Отличная вещь, беру уже вторую. Брат увидел у нас в машине, захотел такую же».
Точилка для ножей
Цена: 503 руб. вместо 1169 руб.
Это приспособление для заточки и правки ножей в три этапа: от грубой правки до идеальной заточки. Удобная большая ручка. Основание выполнено из нескользящего материала, что гарантирует безопасность и устойчивость.
Система направляющих ножа автоматически выставляет нужный угол заточки. Установите лезвие ножа в направляющие, которые находятся между затачивающими дисками, проведите им 5-10 раз вперед.
Из отзывов: «Точит хорошо. 3 степени заточки, нужно начинать с более грубой в три этапа. Качество пластика оставляет желать лучшего. А так в целом норм. Продавца и товар рекомендую».
Органайзер кабелей
Цена: 97 руб. вместо 194 руб.
Соберет все ваши провода в одном месте. Подойдет на дома офиса и автомобиля. Важно: он фиксируется на поверхности, поэтому его можно закрепить на боковой грани стола и не занимать лишнего места.
Материал — силикон, отверстий пять, диаметр каждого составляет 5 мм. Цвет черный, поэтому аксессуар впишется почти в любой интерьер и не будет привлекать лишнего внимания.
Из отзывов: «Качеством доволен, выглядит аккуратно, приклеивается надёжно, кабель не выпадает».
Прикуриватель с двумя разъёмами
Цена: 288 руб. вместо 389 руб.
Можно заряжать два устройства одновременно. Нужные разъемы можно выбрать. Доступны две комплектации: с двумя USB-A Quick Charge 3 или с одним USB-A Quick Charge 3 и USB-C Power Delivery.
Из отзывов: «Отличное автомобильное зарядное устройство, выглядит красиво и аккуратно, выполнено из пластика, быструю зарядку поддерживает, выход type-C работает, с этого же магазина заказывал кабель type-C-type-C».
Полностью автоматический дозатор зубной пасты
Цена: 533 руб. вместо 613 руб.
Просто поднесите зубную чету. Датчик движения распознает ее, а прибор выдавит нужное количество зубной пасты.
Крепится на стену. предлагаются четыре варианта цвета корпуса, можно выбрать наиболее подходящую версию под ваш стиль интерьера. Размеры корпуса — 4 х 7 х 11 см.
Из отзывов: «Удобная штука. Упаковано хорошо, особо ломаться не чему».
Многоразовая пробка для вина
Цена: 303 руб. вместо 439 руб.
Сохранит герметичность бутылки и свежесть вина или любого другого напитка. Подходит для большинства бутылок, независимо от диаметра горла. Проста в использовании: вставьте пробку в горло и нажмите на рычаг.
Материалы — нержавеющая сталь и силикон. Размеры — 9,5 х 4 х 4 см в открытом состоянии и до 5 х 4 х 4 см в закрытом.
Из отзывов: «Качественная пробка, матовая сталь, закрывает бутылку плотно(и вино и шампанское). Советую к приобретению. Доставка быстрая. Продавцу спасибо».
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Вы сами подборку то изучали или так ???