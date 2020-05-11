Игра Doom вышла более 25 лет назад, и с тех пор на чём только её не запускали: компьютерах, смартфонах, часах, принтерах, айподах, платёжных терминалах, кассах и даже пылесосах. Дизайнер и разработчик игр Силвиан Лефебвре продолжил эти эксперименты — он воссоздал её с помощью всего одной микросхемы и нескольких проводов.
Лефебвре собрал на микросхеме Cyclone V FPGA мини-компьютер, единственное предназначение которого — запускать его собственный порт игры Doom. Эта микросхема обычно служит «мозгом» для гораздо более простой электроники, но оказалось, что она вполне подходит для создания некого подобия игровой приставки со встроенным эмулятором.
По словам энтузиаста, код портированной версии игры занимает 666 строчек — это знаковое для Doom число. Проект получил название DooM-Chip и может быть повторён кем угодно, у кого есть небольшие навыки в DIY-сборке гаджетов и программировании.
Эксперимент Лефебвре наглядно показывает, насколько впечатляющих результатов можно добиться с использованием минимума средств, если знать, что и как делать. Кроме того, он доказывает, что с течением времени игра Doom не теряет популярность, а напротив по-прежнему востребована.
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