Технологичный подарок — лучший из вариантов.
Устройство точно будет практичным, и вы не пожалеете о покупке. Главное — выбрать лучшую модель из возможных, чтобы соотношение цены и качества было наиболее выгодным. Собрали семь таких возможных подарков.
Компактный ноутбук — ASUS Zenbook 13 OLED UX325
Цена: от 61 990 руб.
Zenbook 13 OLED создан с поправкой на мобильность. Его плюс — компактный и легкий корпус (толщина — всего 13,9 мм, а вес — 1,14 кг). Его без проблем можно носить даже в маленькой сумке, а яркий экран дает возможность работать на нем почти в любых условиях освещенности.
Емкость аккумулятора — 67 Втч, как заверяет ASUS, он обеспечивает до 16 часов работы без подзарядки. Если выкрутить яркость экрана на 15% и пользоваться исключительно браузером и слушать музыку, ноутбук проработает 11 часов.
О профессиональных задачах инженеры тоже не забыли. Цветопередача экрана точнейшая — 100% цветов палитры DCI-P3 и сертификация по стандарту Pantone Validated. Это позволяет работать с фото и видео и воплощать идеи такими, какими вы его задумали.
Мощности достаточно, чтобы приложения загружались быстро, а также была возможность работать с фото- и видеоредакторами. Ноутбук оснащен процессором Intel 11-го поколения и оперативной памятью объемом 16 ГБ. Это позволяет с комфортом пользоваться графическими редакторами. В сочетании с качественным экраном ноутбук становится оптимальным профессиональным устройством.
Ноутбук с большим экраном — ASUS Vivobook 15 OLED M513
Цена: от 56 800 руб.
Если Zenbook 13 OLED понравится тем, кто хочет компактный и универсальный ноутбук, то Vivobook 15 OLED будет интересен тем, кому больше всего важен экран. Особенность дисплея этой модели — рекордно низкое время отклика — 0,2 мс. Это значит, что на нем не появятся смазывания при отображении динамичного контента (игры, кино, быстрый скроллинг интерфейса).
Поддерживаются 100% оттенков цветового пространства DCI-P3, что позволяет показывать изображения такими, какими его задумывали авторы. И при всех плюсах цветопередачи инженеры позаботились о защите зрения пользователя — дисплей отображает на 70% меньше вредного синего света, чем стандартная LCD-панель. Яркость и разрешение экрана стандартные - 600 нит и Full HD соответственно.
Процессор в максимальной комплектации — AMD Ryzen 7 5700U, в него интегрирована графика Radeon RX Vega 8 с 8 вычислительными блоками и частотой до 1900 МГц. С точки зрения производительности ультрабук отвечает требованиям сегмента, в котором находится. Офисные задачи он решает без проблем, а в Premiere потянет даже рендеринг видео в 4К. Объем оперативной памяти — до 16 ГБ DDR4, накопитель может быть двух вариантов — 256 или 512 ГБ M.2 NVMe PCIe 3.0 SSD.
Доступный смартфон — Xiaomi Redmi Note 10S
Цена: от 15 990 руб.
Ценовой уровень 15-25 тысяч рублей — самый популярный в России, а эта модель — заявка на звание лучшего устройства в этом сегменте. Экран, аккумулятор, процессор, камера — по всем этим параметрам оно как минимум не хуже конкурентов.
Прежде всего внимания достоин экран. Диагональ — 6,43 дюйма, а плотность пикселей — 409 ppi. Последнее значение делает картинку максимально четкой и исключает возможность появления эффекта зерна. С точки зрения практичности оно важнее увеличенного значения частоты обновления.
Процессор — MediaTek Helio G95. С ним в бенчмарке Antutu он набирает 321 892 балла. Это флагманский показатель — смартфон запускает игры и приложения без ограничений, работает быстро и без троттлинга. Памяти тоже много — 6+128 ГБ.
Камеры четыре, разрешение 64+8+2+2 МП. Она универсальная, выдает достойные снимки почти в любых условиях освещенности.
Фитнес-трекер — Huawei Band 6
Цена: 3490 руб.
Huawei Band 6 отличается от других фитнес-браслетов более широким экраном — на первый взгляд даже кажется, что это смарт-часы, а не фитнес-трекер. Если сравнивать с носимыми девайсами компании, то они больше похожи на Huawei Watch Fit, чем на Huawei Band 5.
Band 6 работает до двух недель без подзарядки. С такой автономностью можно взять аксессуар в длительную поездку и не брать с собой зарядку, дополнительный провод, и устройство проработает в течение всего времени в отъезде.
Huawei Band 6 — удачное обновление линейки фитнес-трекеров. С более широким экраном пользователю комфортнее изучать отображаемые данные. Особенно это важно в процессе тренировки, когда силы уходят на упражнения и концентрироваться на экране браслета нет возможности.
Умные часы — Apple Watch Series 7
Цена: от 36 990 руб.
Революционные умные часы. Корпус по размерам почти не отличается от предшественников, при этом за счет уменьшения рамки и увеличения экрана разница колоссальная. В этом году экраны аксессуаров увеличились с 40 и 44 мм до 41 и 45 мм соответственно. Теперь на дисплей помещается больше данных, что позволило интегрировать в интерфейс цифровую клавиатуру.
Другое важное нововведение — появление быстрой зарядки. Благодаря ей скорость восполнения энергии увеличилась на 33% — часы заряжаются с нуля до 80% за 40 минут.
Еще одни умные часы — Samsung Galaxy Watch 4
Цена: 19 990 руб.
Полноценная альтернатива умным часам от Apple. Кроме того, они впереди них с точки зрения анализа состояния тела. Например, с их помощью можно измерить процент жира в организме. Чтобы проверить состав тела, нужно лишь приложить два пальца к кнопкам. Примерно за 15 секунд сенсор зафиксирует 2400 единиц данных.
Прежде всего, это первые смарт-часы компании с операционной системой Wear OS от Google, а также фирменной оболочкой One UI Watch.
Galaxy Watch4 представлены двумя форматами: 40 и 44 мм. Тип экрана — Super AMOLED, для его защиты используется стекло Corning Gorilla Glass DX+. У младшей модели разрешение 396 х 396 пикселей, а у старшей – 450 х 450 пикселей. Корпус алюминиевый.
Робот-пылесос — Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop Essential
Цена: 11 990 руб.
Популярная модель на AliExpress и российских маркетплейсах от известного бренда потребительских устройств. Она получила популярность за известную щедрость Xiaomi — это один из немногих роботов-пылесосов дешевле 15 000 рублей с поддержкой сухой и влажной уборки.
Робот-пылесос совместим с Яндекс.Станциями, умным домом компании и голосовым ассистентом Алисой, поэтому им можно управлять через умную колонку.
Максимальный уровень давления у пылесоса — 2200 Па, что позволяет ему убирать даже прилипшую к полу пыль. Есть четыре режима всасывания: бесшумный, стандартный, средний и турбо. По умолчанию включается второй. Типа уборки два: сухая и влажная, воды в резервуаре хватает на уборку 15 квадратных метров, далее его нужно заполнять.
Для сборки мусора в него установлен контейнер объемом 0,6 л, а для протирки пола влажной тряпкой предусмотрен резервуар для воды емкостью 0,2 л. Время работы без подзарядки долгое — стандартную однокомнатную квартиру на 32 квадратных метра он убирает за один раз без подзарядки, на это уходит около получаса и 20% энергии аккумулятора.
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