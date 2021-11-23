Самый стильный: HONOR MagicBook 14

Самый большой экран: Huawei MateBook D16

Самый мощный: Lenovo Yoga Slim 7

Самый универсальный: Lenovo IdeaPad 5 15ALC05





Цена:



Этот ноутбук — неплохая универсальная машинка, выделяющаяся сочетанием мощного железа и выносливого аккумулятора.



Цена: 69 999 руб. Этот ноутбук — неплохая универсальная машинка, выделяющаяся сочетанием мощного железа и выносливого аккумулятора.

IdeaPad 5 оснащен процессором AMD Ryzen 5 5500U с интегрированным графическим процессором AMD Radeon RX Vega 7. Мобильные процессоры семейства AMD Ryzen 5000 предназначены для пользователей, которым нужна высокая производительность. Памяти много — 16 ГБ оперативной типа DDR4 и накопитель емкостью 512 ГБ.





Автономность — тоже плюс модели. Производитель заявляет до 20 часов автономной работы в режиме воспроизведения видео благодаря энергоэффективности AMD Ryzen 5 5500U.





У корпуса есть и плюсы, и минусы. С одной стороны, для 15-дюймового лэптопа он достаточно легкий (1,7 кг), с другой, он смотрится бюджетно из-за пластиковой рамки экрана. Экран классических для своего ценового уровня — диагональ 15,60 дюйма, соотношение сторон 16:9, разрешение 1920 x 1080 пикселей, плотность 141 точка на дюйм.