Ноутбук для офиса и учебы необязательно должен быть мощным. Если ваш спектр задач — это работа с текстом, таблицами, презентациями и серфинг в веб-браузере, топовый процессор и дискретная видеокарта ни к чему. При этом, за эти комплектующие придется платить.
В направлении ноутбуков для таких запросов есть сегмент до 70 000 рублей. Эти лэптопы создаются с упором на эргономику, и большинство из них выделяются высокой автономностью относительно более дорогих и мощных моделей. Собрали лучшие по нашему мнению модели.
Самый стильный: HONOR MagicBook 14
Цена: от 62 990 руб.
Самый стильный ноутбук из нашего списка. Минималистичный дизайн, приятный алюминиевый корпус, удобные размеры, сочетание компактности и большого экрана — по этим параметрам модель можно назвать эталонной среди ноутбуков на Windows.
Строгий матовый корпус, на верхней крышке расположен логотип бренда, только не по центру, а сбоку. Вес устройства — всего 1380 г, толщина — 15,9 мм.
Соотношение сторон экрана MagicBook 14 составляет 16:9, разрешение Full HD — классические показатели для предфлагманского ультрабука на Windows. Недостаток экрана — плотность пикселей. Здесь она составляет 157 ppi.
Ультрабук предлагается в двух комплектациях - с Intel Core i5 и Intel Core i7. Видеокарта — Intel Iris Xe Graphics, интегрированная в процессор. Емкость аккумулятора MagicBook 14 составляет 56 Втч.
Производитель заявляет до 10,2 часов работы без подзарядки при воспроизведении видео и до 9,2 часов в режиме выполнения офисных задач. По факту ноутбук работает около 8 часов в режиме набора текста с параллельным серфингом в Chrome и прослушивании видео. То есть, заряда хватает на весь рабочий день.
Самый большой экран: Huawei MateBook D16
Цена: 73 590 руб.
Если HONOR MagicBook 14 рассчитан на универсальное пользование, то эта модель подойдет для создания и редактирования контента — обработки фото, работы с графикой, видеомонтажа. А еще на нем можно будет вполне комфортно поиграть в игры с умеренными системными требованиями.
Экран просторный, с точной настройкой цветовой гаммы (16 дюймов и цветовой охват 100% sRGB). Он и делает ноутбук достойным ассистентом в плане творческих процессов, будь то работа с графикой или обработка фотографий.
По части железа лэптоп соответствует ценовому уровню. Он доступен в двух комплектациях — 8+512 ГБ и 16+512 ГБ. В него интегрирован производительный 7-нм процессор AMD Ryzen 5 4600H c 6 ядрами, 12 потоками и тактовой частотой 4 ГГц и достойный набор интерфейсов (3,5 мм, 2 USB-A 3.2 Gen 1, 2 USB-C, HDMI). За свои деньги железо оптимальное.
Самый мощный: Lenovo Yoga Slim 7
Цена: 92 599 руб.
Оптимальное решение, если вам нужен компактный ноутбук для профессиональных задач. Huawei MateBook D16 подойдет тем, кто ищет лэптоп с просторным экраном, эта модель создана с акцентом на производительность.
В нем установлен мобильный процессор AMD Ryzen серии 4000 на основе ядер «Zen 2» 7 нм и видеокарта Radeon. Они обеспечивают пользователя высокими уровнями скорости и производительности. С ними лэптоп уверенно тянет рендеринг в Adobe Premiere Pro в разрешение Full HD и с цветокоррекцией, предлагает легкий корпус и компактные габариты.
Автономность ноутбука высокая. Емкость аккумулятора — 60 Вт/ч, солидное значение для ультрабука с 14-дюймовым экраном. По заявлениям компании, ноутбук работает до 19 часов непрерывно. В реальности заряда хватает в течение всего рабочего дня, а после энергии остается еще на пару часов серфинга в интернете.
Поддерживается технология быстрой зарядки Rapid Charge Pro. С ней в течение 30 минут в спящем или выключенном режиме восполняется до 50% заряда. Мощность адаптера питания 95 Вт. В общем, характеристики удивляют.
Самый универсальный: Lenovo IdeaPad 5 15ALC05
Цена: 69 999 руб.
Этот ноутбук — неплохая универсальная машинка, выделяющаяся сочетанием мощного железа и выносливого аккумулятора.
IdeaPad 5 оснащен процессором AMD Ryzen 5 5500U с интегрированным графическим процессором AMD Radeon RX Vega 7. Мобильные процессоры семейства AMD Ryzen 5000 предназначены для пользователей, которым нужна высокая производительность. Памяти много — 16 ГБ оперативной типа DDR4 и накопитель емкостью 512 ГБ.
Автономность — тоже плюс модели. Производитель заявляет до 20 часов автономной работы в режиме воспроизведения видео благодаря энергоэффективности AMD Ryzen 5 5500U.
У корпуса есть и плюсы, и минусы. С одной стороны, для 15-дюймового лэптопа он достаточно легкий (1,7 кг), с другой, он смотрится бюджетно из-за пластиковой рамки экрана. Экран классических для своего ценового уровня — диагональ 15,60 дюйма, соотношение сторон 16:9, разрешение 1920 x 1080 пикселей, плотность 141 точка на дюйм.
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