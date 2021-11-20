Фильмов и сериалов масса.
В России стабильно появляются новые, а американские с Netflix и Apple TV+ обсуждаются по всему миру. Даже если вы пристально следите за киноиндустрией, вам всегда будет чем заняться вечерами и на выходных.
Онлайн-кинотеатров тоже множество, и они отличаются друг от друга содержимым. Почти каждый выпускает эксклюзивный контент хорошего качества, который не найти в других. Сравнили условия всех. Изучаем цены и библиотеки, чтобы смотреть лучший онлайн-кинотеатр в зависимости от интересов.
Netflix
Крупнейший в мире онлайн-кинотеатр и главный трендмейкер в этой сфере. Текущей осенью вы явно слышали об «Игре в кальмара», так вот это эксклюзив Netflix. Для убедительности вот вам цифры: за первые четыре недели после премьеры сериал посмотрели 142 млн зрителей по всему миру — это чуть меньше, чем население России (144,1 млн на 2020 год).
Главный плюс Netflix на фоне российских кинотеатров — это международный сервис, работающий в сотнях стран мира. Если вы поедете в Европу или Турцию, он будет там работать, в отличие от IVI, Okko, Кинопоиска и других местных онлайн-кинотеатров.
Тарифы:
- Базовый: 599 руб.
- Стандартный: 799 руб.
- Премиум: 999 руб.
- Игра в кальмара
- Сексуальное просвещение
- Ведьмак
- Другая жизнь
- Очень странные дела
- Академия Амбрелла
- Звездный путь: Дискавери
- Бумажный дом
- Сорвиголова
- Карточный домик
- Брачная история
- Суд над чикагской семеркой
- В погоне за Бонни и Клайдом
- Неограненные алмазы
- Птичий короб
- Король
- Ирландец
- Дьявол всегда здесь
- El Camino: Во все тяжкие
- Два Папы
Apple TV+
Конкурент Netflix по всему миру, который тоже умеет в пиар. На «Игру в кальмара» Apple TV+ отвечает «Тедом Лассо» — самой популярной комедией о спорте.
Сериал вышел летом 2020 года. Актер Джейсон Судейкис, исполняющий главную роль, взял «Золотой Глобус», а сам проект получил 20 номинаций на «Эмми» (рекорд) и семь статуэток.
Преимущество этого онлайн-кинотеатра то же, что и у Netflix — у него есть лицензия на вещание почти во всех странах, куда можно поехать. Это значит, что скорее всего вы не останетесь без контента.
Тарифы:
- Пробный период — 3 месяца
- Цена подписки — 199 руб.
- Тед Лассо
- В ритме жизни
- Не с первой попытки
- Мистический квест
- История Лизи
- Тревожный звонок
- Видеть
PREMIER
Онлайн-кинотеатр с новыми русскими сериалами, фильмами и шоу. Помимо эксклюзивов, он содержит в себе иностранные фильмы и сериалы.
По отдельной подписке становятся доступны спортивные каналы МАТЧ ТВ (Матч Премьер, Матч! Футбол 1, Матч! Футбол 2, Матч! Футбол 3).
Тарифы:
- Пробный период — 3 дня
- Цена подписки — 199 руб.
- «Непосредственно Каха»
- «Девушки с Макаровым»
- «ЖУКИ»
- «Последний герой»
- «Реальные пацаны против зомби»
IVI
Крупнейший онлайн-кинотеатр в России. В его библиотеке более 100 000 фильмов, сериалов и мультиков в коллекции на языке оригинала, в переводе и с субтитрами. Максимальное разрешение — 4K Ultra HD, поддерживается HDR. В кинотеатре есть раздел с фильмами в 4K.
В библиотеке кинотеатра можно найти подборки по жанрам, странам и содержанию: от «турецких сериалов» до всех фильмов Marvel и мультиков для детей. Понравится фанатам конкретных жанров, киновселенных или тем, кто стабильно не знает, что посмотреть.
Есть матчи и спортивные трансляции актуальных событий из мира спорта в прямом эфире и в записи. Это каналы МАТЧ ТВ (Матч Премьер, Матч! Футбол 1, Матч! Футбол 2, Матч! Футбол 3, Матч! Боец, КХЛ ТВ HD, Футбол, КХЛ ТВ, Матч! Игра, Матч! Арена, Матч! Страна, Старт).
Тарифы:
- Пробный период — 14 дней за 1 рубль
- 166 руб. в месяц при оплате 1990 руб. раз в 12 месяцев
- 299 руб. в месяц при оплате 1790 руб. раз в 6 месяцев
- 333 руб. в месяц при оплате 999 руб. раз в 3 месяца
- 399 руб. в месяц при оплате ежемесячно
- Ведет
- Игры шпионов
- Супер МЯУ
- Вне гоны доступа
- Маруся фореvа!
- На скорости
КиноПоиск HD
Тысячи сериалов и фильмов на любой вкус, включая эксклюзивы. Это не только сборник мини-пересказов, рецензий и рейтингов кино, но и полноценный продавшей с эксклюзивными фильмами и сериалами. С марта по сентябрь 2020 года на платформе вышло более 50 эксклюзивных премьер, в 2021 году она не останавливается.
Тарифы:
- Плюс — 199 руб. Один человек может пользоваться платформой на двух устройствах
- Плюс Мульти — 299 руб. До четырех человек могут пользоваться подпиской на 10 устройствах
- Топи
- Пищеблок
- Киберслав
- Азазель
- Беспринципные
- Проект «Анна Николаевна»
- Хандра
- Спойлер
- Просто представь, что мы знаем
- Настя, соберись
- Я не шучу
- Водоворот
- Мажор (фильм и сериал)
Okko
Более 80 000 фильмов и сериалов по подписке. Кроме того, онлайн-кинотеатр эксклюзивно транслирует два чемпионата по футболу из топ-5 лучших — английскую премьер-лигу и испанскую Ла Лигу.
Тарифы:
- Пробный период — 30 дней за 1 рубль
- Сберпрайм — 199 руб.
- Оптимум (кино, спортивный канал, каталог от Paramount+, VipPlay и каталог 4К) — 399 руб.
- Премиум (кино, спортивный канал, Amediateka, START, Paramount+, VipPlay и каталог 4К) — 799 руб.
- Премиум+спорт — 999 руб.
- Английская премьер-лига по футболу
- Испанская Ла Лига по футболу
- В Клетке 2
- Петровы в гриппе
- Простоквашино
- Самый страшный концерт
- Вы из будущего
- Саня, газуй
Wink
Онлайн-кинотеатр, принадлежащий Ростелекому. При подключении интернета подписка на сервис может входить в пакет услуг.
Есть раздел с бесплатным кино, которое можно смотреть без подписки. Среди них — сериал «Кухня», «Лондонград» и «Повар императора». Среди бесплатного контента есть даже эксклюзивы платформы.
Добавлен раздел с ТВ-каналами. Их более 300, 20 из которых бесплатные. Другие становятся доступны по дополнительной подписке.
Тарифы:
- Пробный период — 30 дней
- Стандарт — 199 руб.
- Wink + more TV — 299 руб. первые шесть месяцев, далее 349 руб.
- Золото
- Мир танков и людей
- Идеальная жена
- Иван Денисович
- Чужая земля
moreTV
Онлайн-платформа, которая заинтересует фанатов сериалов. Показывает вирусные российские сериалы, например, шумевшие в 2020 году «Чики». А также выкупает иностранные и показывает их с переводом. Это «Великолепный век», «Стыд» и другие.
Тарифы
Пробный период — 7 дней
Цена подписки — 299 руб.
Эксклюзивы:
- Трудные подростки
- Великая
- Великолепный век
- Рассказ служанки
- Утраченный символ
- Все смотрят на тебя
- Чики
Амедиатека
На ней проходят премьеры новых проектов канала HBO одновременно со всем миром, а также ведущих телеканалов и студий мира — FOX, Showtime, Starz, BBC, ABC Studios, Sony Pictures.
Тарифы:
- Пробный период — 7 дней
- 599 руб. — 1 месяц
- 1499 руб. — 3 месяца
- 2499 руб. — 6 месяцев
- 4999 руб. — 12 месяцев
- Секс в другом городе: поколение Q
- Метр из Исттауна
- Поколение
- Долина слез
- Сплетница
- Бортпроводница
START
Входит в состав одноименного диджитал медиахолдинга, помимо видеосервиса в него входят студия – производитель контента, агентство талантов и дистрибуционная компания.
Тарифы:
- Пробный период — 7 дней
- Цена подписки — 299 руб.
- Содержанки
- Киберсталкер
- Девочки с амбициями
- Грязный снег
- Братья вне игры
- Далеко от тебя
MEGOGO
Доступны 290 популярных и интерактивных телеканалов. По оформлении «Максимального» или «Премиального» тарифа в подписку также входит каталог другого онлайн-кинотеатра PREMIER.
Тарифы:
- Пробный период — 14 дней за 1 рубль
- Легкая — 197 руб.
- Максимальная — 397 руб.
- Премиальная — 597 руб.
- Крюк
KION
KION — онлайн-кинотеатр от МТС. Может идти в пакете с домашним интернетом, а можно оформить подписку отдельно.
В апреле этого года компания перезапустила онлайн-кинотеатра «МТС ТВ» под брендом KION. В рамках перезапуска было открыто направление Kion Originals — это эксклюзивные сериалы, полнометражные картины и документальные фильмы, которые доступны только в онлайн-кинотеатре.
Тарифы:
- Пробный период — 7 дней
- Цена подписки — 199 руб.
- Дуров
- Сахаров. Две жизни
- Немцы
- Коса
- Клиника счастья
Мегафон ТВ
Еще один онлайн-кинотеатр от интернет-провайдера, он тоже может быть включен в пакет при подключении домашней сети. Доступны ТВ-каналы, включая 20 бесплатных и МАТЧ (Матч Премьер, Матч! Футбол 1, Матч! Футбол 2, Матч! Футбол 3).
У Мегафон ТВ партнерское соглашение с more.tv, START и PREMIER, поэтому на нем можно посмотреть эксклюзивные фильмы и сериалы этих площадок. Например, «Чик».
Тарифы:
- Пробный период — 7 дней
- Пакет «Все и сразу» — 799 руб.
- Библиотека эксклюзивов more.tv, START и PREMIER
Билайн ТВ
И снова онлайн-кинотеатр от интернет-провайдера. Билайн ТВ — это такой инкубатор лучшего контента с разных онлайн-кинотеатров. Удобно — можно оформить подписку в пакете при подключении интернета и получить доступ к лучшим фильмам и сериалам IVI, Amediateka, START и more.TV.
А еще у Билайн ТВ самый простой и минималистичный интерфейс. Раздела вверху три — «Для тебя», «ТВ» и «Видео».
Тарифы:
- Стартовый — 150 руб.
- Комфортный — 349 руб.
- Максимальный — 420 руб.
- Библиотека IVI, Amediateka, START, more.TV
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Нет не входят, Матч Премьер отдельно стоит 299₽ в месяц, каналы Футбол стоят ещё 399₽.