Как это часто бывает, первой сферой деятельности компании было совсем не то, что в итоге сделало ее знаменитой. Более того, вместо электроники профессор Фриц Зенхайзер вообще мог заняться ландшафтным дизайном, но после окончания Второй Мировой войны первое показалось ему важнее. 1 июня 1945 года открылась компания Laboratorium Wennebostel (LaborW), занимавшаяся производством, обслуживанием и ремонтом вольтметров. А спустя всего два года начались эксперименты с новыми категориями продуктов. В 1947 году компания приступила к разработке своего первого микрофона MD2 и начала путь к тому, какой мы знаем ее в наши дни. Эксперимент в итоге оказался удачным. LaborW начала быстро расти, чтобы удовлетворять спрос в существующих продуктах и заниматься разработкой новых. На старте в штате было всего 6 инженеров, а спустя несколько лет — уже больше 250 человек.Второе десятилетие оказалось переломным в истории компании. В 1956 году LaborW создает микрофон-пушку, в 1958 меняет название на Sennheiser Electronic в честь основателя. А между этими двумя событиями на выставке во Франкфурте инженеры компании представили первый в мире беспроводной микрофон, ставший действительно громкой революцией в звуке. Его коммерческая версия, разработанная при участии специалистов телерадиокомпании NDR, получила название Mikroport Для запуска продукта компания Sennheiser привлекла крупнейшего немецкого производителя телерадиовещательного оборудования компанию Telefunken.Забавно, каким образом (а вообще-то случайно) удалось привлечь внимание к удобству беспроводных микрофонов. Известный немецкий ведущий и актер Петер Франкенфельд перед одним из юмористических скетчей прикрепил к системе Mikroport бутафорский кабель и во время выступления нарочно запутывал им свои ноги. Оказавшись в проводной ловушке, он выхватил из кармана ножницы и «в гневе» перерезал кабель. А звук не пропал, микрофон-то беспроводной! Утром следующего дня продукты LaborW оказались знамениты.В 1960 году на рынок был выпущен динамический микрофон Sennheiser MD 421, изначально ориентированный на студийную запись инструментов, но ставший популярным на телевидении, радио и в публичных выступлениях благодаря качественной передаче голоса. Его характеристики превышали существовавший на тот момент стандарт для Hi-Fi. А Sennheiser MD 441, выпущенный в 1974 году, на долгие годы стал эталоном для вокалистов, дикторов и записи инструментов. При том, что в СССР было очень высокое качество аудиоприборов, для самых важных и ответственных выступлений в Германии закупали именно эти микрофоны. Например, MD 441 использовали в записях программы «Время» 70-х годов и для выступлений Леонида Ильича Брежнева.Благодаря еще одной «случайности» в 1968 году Sennheiser удалось совершить новый прорыв, изменивший индустрию. На этот раз в категории персонального аудио. Инженер Sennheiser Эрхард Михаэлис во время испытаний компонентов компактного диктофона разместил на одном держателе два микрофона и подал на них сигнал. Внезапно выяснилось, что динамические капсюли без корпусов звучат лучше, чем обычные наушники того времени. А ведь считалось, что без плотного охвата ушей невозможно добиться качественного звука. После эксперимента инженер добавил оголовье, мягкие поролоновые накладки — и получил прототип легендарных наушников открытого типа HD 414. Они излучали звук в двух направлениях, за счет чего звуковая сцена была широкой и естественной по сравнению с закрытой конструкцией.Правда, их внешний вид казался тогда недостаточно солидным и было мнение, что найдется в лучшем случае пятьсот человек, кто поверит в качественный звук наушников с облегченной конструкцией и решит заплатить за такой продукт. В отличие от скептично настроенных экспертов индустрии, покупателям понравилась идея компактных и легких наушников с мягкой посадкой. А главное, они высоко оценили качество звука По факту за 9 лет существования этой модели Sennheiser продала более 10 миллионов модификаций HD 414 – рекорд для наушников этого класса. Со временем на совокупность характеристик обратили внимание и другие производители электроники. Компания Sony приобрела у Sennheiser лицензию на выпуск открытых наушников, поскольку эта концепция идеально вписалась в идею плееров Walkman, требовавших высокое качество звука в сочетании и легкостью и портативностью.В 1972 году на выставке во Франкфурте компания Sennheiser презентовала «радиогитару», обеспечивавшую беспроводное соединение с помощью встроенного передатчика SK 1008, а ее струны работали в качестве антенны. Более того, к инструменту можно было подключить еще и микрофон на гибком держателе — тогда музыкант переставал быть привязан к определенному месту на сцене и получал полную свободу движений. А чтобы отвязать от проводов уже имеющиеся на рынке инструменты, инженеры Sennheiser разработали выносные радиочастотные передатчики, которые крепились на ремне гитары.Первый длинный направленный микрофон-пушка Sennheiser Type MD 82 появился еще в конце 1950-х и сделал компанию лидером в этом сегменте. В 70-х годах, был выпущен микрофон MKH 416, работающий по принципу интерференционной трубы и ставший промышленным стандартом киноиндустрии во всем мире. А его старший брат Sennheiser MKH 816 в 1987 году получил Оскар. А точнее награду «Scientific and Engineering Award» (так называемый технический Оскар) получил профессор доктор Фритц Зеннхайзер за разработку микрофона-пушки MKH 816. Это был первый и единственный раз, когда награду вручили за разработку микрофона. Все дело в том, что благодаря конструкции происходит подавление звуков вне оси направленности и при этом сохраняется чувствительность и детализация даже на большом расстоянии.На MKH 816 можно было записать речь актера в сцене гонок Формулы-1 или на африканском сафари, в гуле колоритного рынка Стамбула или при посадке вертолета в шпионском блокбастере – в общем, даже в самых шумных ситуациях, где с использованием «обычного» микрофона голос едва ли был различим. А позже особенности устройств этого класса оценили и в других областях. Например, журналисты получили возможность брать интервью у спортсменов при шуме трибун, в заводских цехах, собирать впечатления гостей карнавалов и работать во время забастовок и митингов.The Orpheus – серия электростатических наушников, выпущенная в 1991 году тиражом всего 300 экземпляров и в буквальном смысле изменившая мир аудиофилов. Это была первая система из наушников, лампового усилителя, цифро-аналогового преобразователя и фонокорректора. Вместе они обеспечивали ранее недостижимое качество звука. Вслед за Sennheiser другие производители тоже начали выпускать электростатические наушники, сделав доступнее высокую точность передачи звука.Закон о рекламе приучил нас везде замечать оговорки рядом со словом «лучший». Но выпущенные в 2015 году наушники Sennheiser HE 1, ставшие развитием концепции The Orpheus, действительно лучшие в своем роде. Их тираж больше не ограничен, но это и не массовый продукт. Sennheiser производит наушники под заказ за $55 500, то есть чуть больше 4 млн рублей. Что же получают покупатели за такую цену? Наушники впечатляют в момент включения: элементы управления плавно выдвигаются из передней панели корпуса усилителя, вакуумные лампы под стеклянными колпаками поднимаются над своим основанием и начинают светиться, автоматически поднимается стеклянная крышка, позволяя извлечь наушники. Благодаря уникальной системе преобразования сигнала новые наушники Orpheus имеют частотную характеристику от 8 Гц до более чем 100 кГц. Это диапазон частот, который выходит далеко за пределы возможностей человеческого слуха и гарантирует практически полное отсутствие каких-либо искажений звучания в слышимом диапазоне. На частоте 1 кГц и при уровне звукового давления 100 дБ общий коэффициент гармонических искажений наушников составляет всего 0,01% – это означает, что они воспроизводят звук аудио источника с большей точностью и с большим количеством деталей, чем любой другой продукт, известный в сфере аудиооборудования.Большое внимание было уделено выбору материала для каждой детали Orpheus, чтобы в полной мере раскрыть потенциал воспроизведения звука. Был тщательно отобран каждый из более чем 6000 отдельных компонентов, проанализированы их акустические характеристики и подобрано их оптимальное сочетание. Например, чтобы обеспечить выдающиеся характеристики акустического блока, Sennheiser использовал позолоченные керамические электроды, мембраны с платиновым напылением, восьмижильные кабели из бескислородной меди с покрытием из серебра, лампы усилителя заключены в колпаки из высококачественного кварцевого стекла, а корпус системы сделан из итальянского гранулированного каррарского мрамора неоднородной структуры. Уникально здесь и технологическое оснащение: восемь электронных ламп обрабатывают входной сигнал, затем он поступает в запатентованный сверх-высокочастотный контур, который интегрирован непосредственно в чашки наушников. Результат впечатляет: усиление происходит на 200% эффективнее по сравнению с любыми другими аналогами. Крайне короткое расстояние между усилителем и диафрагмой – в новых наушниках Orpheus оно меньше одного сантиметра — требует намного меньше энергии для смены полярности заряда.Сейчас кажется, что пионером в создании TWS-наушников была компания Apple, однако Sennheiser представила эту концепцию задолго до AirPods. Еще в 2008 году были анонсированы полностью беспроводные наушники MX W1, работавшие до 4 часов без подзарядки и передававшие звук по технологии KLEER. Впрочем, тогда они были слишком дорогими, а уровень развития технологий не давал возможность передавать достаточно качественный звук для их стоимости.Наушники MOMENTUM True Wireless 2, модель 2020 года, собрала в себе лучшие технологии передачи звука Sennheiser в полностью беспроводном формате. Они предлагают один из лучших показателей автономности (до 7 часов воспроизведения музыки + 21 час при зарядке от кейса), и сенсорное управление, систему активного шумоподавления с режимом Transparent Hearing, позволяющим общаться, не вынимая наушники. А главное, в них используются запатентованные компанией 7-миллиметровые динамические преобразователи. И это самый большой размер среди полностью беспроводных наушников. Кроме того, Sennheiser MOMENTUM True Wireless 2 базируются на новейшей технологии Bluetooth 5.1, обеспечивающей большую дальность и стабильность сигнала в сочетании с поддержкой кодеков AAC и AptX для передачи звука высокой четкости.Помимо технологий, обеспечивающих выдающееся звучание и соответствующий стандартам Sennheiser пользовательский опыт, много внимания в MOMENTUM True Wireless 2 уделено эргономике и эстетике продукта. Наушники упакованы в эффектный кейс с тканевой отделкой серых тонов, для них подобрана оптимальная форма и наилучшие материалы. А в основе всех дизайнерских, технологических и акустических решений лежат 75 лет инноваций в звуке.