Знаковые продукты Sennheiser, которые сделали профессиональное и персональное аудио таким, как мы его сейчас знаем.

Sennheiser 75 лет

Как это часто бывает, первой сферой деятельности компании было совсем не то, что в итоге сделало ее знаменитой. Более того, вместо электроники профессор Фриц Зенхайзер вообще мог заняться ландшафтным дизайном, но после окончания Второй Мировой войны первое показалось ему важнее. 1 июня 1945 года открылась компания Laboratorium Wennebostel (LaborW), занимавшаяся производством, обслуживанием и ремонтом вольтметров. А спустя всего два года начались эксперименты с новыми категориями продуктов. В 1947 году компания приступила к разработке своего первого микрофона MD2 и начала путь к тому, какой мы знаем ее в наши дни. Эксперимент в итоге оказался удачным. LaborW начала быстро расти, чтобы удовлетворять спрос в существующих продуктах и заниматься разработкой новых. На старте в штате было всего 6 инженеров, а спустя несколько лет — уже больше 250 человек.

Первый беспроводной микрофон Mikroport — индустриальный стандарт для ведущих

Второе десятилетие оказалось переломным в истории компании. В 1956 году LaborW создает микрофон-пушку, в 1958 меняет название на Sennheiser Electronic в честь основателя. А между этими двумя событиями на выставке во Франкфурте инженеры компании представили первый в мире беспроводной микрофон, ставший действительно громкой революцией в звуке. Его коммерческая версия, разработанная при участии специалистов телерадиокомпании NDR, получила название Mikroport  Для запуска продукта компания Sennheiser привлекла крупнейшего немецкого производителя телерадиовещательного оборудования компанию Telefunken.

Sennheiser Mikroport

Забавно, каким образом (а вообще-то случайно) удалось привлечь внимание к удобству беспроводных микрофонов. Известный немецкий ведущий и актер Петер Франкенфельд перед одним из юмористических скетчей прикрепил к системе Mikroport бутафорский кабель и во время выступления нарочно запутывал им свои ноги. Оказавшись в проводной ловушке, он выхватил из кармана ножницы и «в гневе» перерезал кабель. А звук не пропал, микрофон-то беспроводной! Утром следующего дня продукты LaborW оказались знамениты.

Sennheiser

Микрофоны MD 421 и MD 441 — в них говорил даже Брежнев

В 1960 году на рынок был выпущен динамический микрофон Sennheiser MD 421, изначально ориентированный на студийную запись инструментов, но ставший популярным на телевидении, радио и в публичных выступлениях благодаря качественной передаче голоса. Его характеристики превышали существовавший на тот момент стандарт для Hi-Fi. А Sennheiser MD 441, выпущенный в 1974 году, на долгие годы стал эталоном для вокалистов, дикторов и записи инструментов. При том, что в СССР было очень высокое качество аудиоприборов, для самых важных и ответственных выступлений в Германии закупали именно эти микрофоны. Например, MD 441 использовали в записях программы «Время» 70-х годов и для выступлений Леонида Ильича Брежнева.

Первые наушники HD 414 с открытой конструкцией — база для персонального аудио

Благодаря еще одной «случайности» в 1968 году Sennheiser удалось совершить новый прорыв, изменивший индустрию. На этот раз в категории персонального аудио. Инженер Sennheiser Эрхард Михаэлис во время испытаний компонентов компактного диктофона разместил на одном держателе два микрофона и подал на них сигнал. Внезапно выяснилось, что динамические капсюли без корпусов звучат лучше, чем обычные наушники того времени. А ведь считалось, что без плотного охвата ушей невозможно добиться качественного звука. После эксперимента инженер добавил оголовье, мягкие поролоновые накладки — и получил прототип легендарных наушников открытого типа HD 414. Они излучали звук в двух направлениях, за счет чего звуковая сцена была широкой и естественной по сравнению с закрытой конструкцией.

Sennheiser HD414

Правда, их внешний вид казался тогда недостаточно солидным и было мнение, что найдется в лучшем случае пятьсот человек, кто поверит в качественный звук наушников с облегченной конструкцией и решит заплатить за такой продукт. В отличие от скептично настроенных экспертов индустрии, покупателям понравилась идея компактных и легких наушников с мягкой посадкой. А главное, они высоко оценили качество звука По факту за 9 лет существования этой модели Sennheiser продала более 10 миллионов модификаций HD 414 – рекорд для наушников этого класса. Со временем на совокупность характеристик обратили внимание и другие производители электроники. Компания Sony приобрела у Sennheiser лицензию на выпуск открытых наушников, поскольку эта концепция идеально вписалась в идею плееров Walkman, требовавших высокое качество звука в сочетании и легкостью и портативностью.

Sennheiser SK 1008

Передатчик Sennheiser SK 1008 — гитары стали беспроводными

В 1972 году на выставке во Франкфурте компания Sennheiser презентовала «радиогитару», обеспечивавшую беспроводное соединение с помощью встроенного передатчика SK 1008, а ее струны работали в качестве антенны. Более того, к инструменту можно было подключить еще и микрофон на гибком держателе — тогда музыкант переставал быть привязан к определенному месту на сцене и получал полную свободу движений. А чтобы отвязать от проводов уже имеющиеся на рынке инструменты, инженеры Sennheiser разработали выносные радиочастотные передатчики, которые крепились на ремне гитары.

Микрофон-пушка Sennheiser MKH 816 — стандарт в кинематографе

Первый длинный направленный микрофон-пушка Sennheiser Type MD 82 появился еще в конце 1950-х и сделал компанию лидером в этом сегменте. В 70-х годах, был выпущен микрофон MKH 416, работающий по принципу интерференционной трубы и ставший промышленным стандартом киноиндустрии во всем мире. А его старший брат Sennheiser MKH 816 в 1987 году получил Оскар. А точнее награду «Scientific and Engineering Award» (так называемый технический Оскар) получил профессор доктор Фритц Зеннхайзер за разработку микрофона-пушки MKH 816. Это был первый и единственный раз, когда награду вручили за разработку микрофона. Все дело в том, что благодаря конструкции происходит подавление звуков вне оси направленности и при этом сохраняется чувствительность и детализация даже на большом расстоянии.

Sennheiser MKH 816

На MKH 816 можно было записать речь актера в сцене гонок Формулы-1 или на африканском сафари, в гуле колоритного рынка Стамбула или при посадке вертолета в шпионском блокбастере – в общем, даже в самых шумных ситуациях, где с использованием «обычного» микрофона голос едва ли был различим. А позже особенности устройств этого класса оценили и в других областях. Например, журналисты получили возможность брать интервью у спортсменов при шуме трибун, в заводских цехах, собирать впечатления гостей карнавалов и работать во время забастовок и митингов.

Sennheiser The Orpheus

Sennheiser The Orpheus — эталон наушников для аудиофилов

The Orpheus – серия электростатических наушников, выпущенная в 1991 году тиражом всего 300 экземпляров и в буквальном смысле изменившая мир аудиофилов. Это была первая система из наушников, лампового усилителя, цифро-аналогового преобразователя и фонокорректора. Вместе они обеспечивали ранее недостижимое качество звука. Вслед за Sennheiser другие производители тоже начали выпускать электростатические наушники, сделав доступнее высокую точность передачи звука.

Sennheiser HE 1 — безоговорочно лучшие наушники за миллионы рублей

Закон о рекламе приучил нас везде замечать оговорки рядом со словом «лучший». Но выпущенные в 2015 году наушники Sennheiser HE 1, ставшие развитием концепции The Orpheus, действительно лучшие в своем роде. Их тираж больше не ограничен, но это и не массовый продукт. Sennheiser производит наушники под заказ за $55 500, то есть чуть больше 4 млн рублей. Что же получают покупатели за такую цену? Наушники впечатляют в момент включения: элементы управления плавно выдвигаются из передней панели корпуса усилителя, вакуумные лампы под стеклянными колпаками поднимаются над своим основанием и начинают светиться, автоматически поднимается стеклянная крышка, позволяя извлечь наушники. Благодаря уникальной системе преобразования сигнала новые наушники Orpheus имеют частотную характеристику от 8 Гц до более чем 100 кГц. Это диапазон частот, который выходит далеко за пределы возможностей человеческого слуха и гарантирует практически полное отсутствие каких-либо искажений звучания в слышимом диапазоне. На частоте 1 кГц и при уровне звукового давления 100 дБ общий коэффициент гармонических искажений наушников составляет всего 0,01% – это означает, что они воспроизводят звук аудио источника с большей точностью и с большим количеством деталей, чем любой другой продукт, известный в сфере аудиооборудования.

Sennheiser HE 1

Большое внимание было уделено выбору материала для каждой детали Orpheus, чтобы в полной мере раскрыть потенциал воспроизведения звука. Был тщательно отобран каждый из более чем 6000 отдельных компонентов, проанализированы их акустические характеристики и подобрано их оптимальное сочетание. Например, чтобы обеспечить выдающиеся характеристики акустического блока, Sennheiser использовал позолоченные керамические электроды, мембраны с платиновым напылением, восьмижильные кабели из бескислородной меди с покрытием из серебра, лампы усилителя заключены в колпаки из высококачественного кварцевого стекла, а корпус системы сделан из итальянского гранулированного каррарского мрамора неоднородной структуры. Уникально здесь и технологическое оснащение: восемь электронных ламп обрабатывают входной сигнал, затем он поступает в запатентованный сверх-высокочастотный контур, который интегрирован непосредственно в чашки наушников. Результат впечатляет: усиление происходит на 200% эффективнее по сравнению с любыми другими аналогами. Крайне короткое расстояние между усилителем и диафрагмой – в новых наушниках Orpheus оно меньше одного сантиметра — требует намного меньше энергии для смены полярности заряда.

Sennheiser MX W1

Sennheiser MX W1 — первые в формате True Wireless

Сейчас кажется, что пионером в создании TWS-наушников была компания Apple, однако Sennheiser представила эту концепцию задолго до AirPods. Еще в 2008 году были анонсированы полностью беспроводные наушники MX W1, работавшие до 4 часов без подзарядки и передававшие звук по технологии KLEER. Впрочем, тогда они были слишком дорогими, а уровень развития технологий не давал возможность передавать достаточно качественный звук для их стоимости.

Sennheiser MOMENTUM True Wireless 2 — актуальный флагман формата TWS

Наушники MOMENTUM True Wireless 2, модель 2020 года, собрала в себе лучшие технологии передачи звука Sennheiser в полностью беспроводном формате. Они предлагают один из лучших показателей автономности (до 7 часов воспроизведения музыки + 21 час при зарядке от кейса), и сенсорное управление, систему активного шумоподавления с режимом Transparent Hearing, позволяющим общаться, не вынимая наушники. А главное, в них используются запатентованные компанией 7-миллиметровые динамические преобразователи. И это самый большой размер среди полностью беспроводных наушников. Кроме того, Sennheiser MOMENTUM True Wireless 2 базируются на новейшей технологии Bluetooth 5.1, обеспечивающей большую дальность и стабильность сигнала в сочетании с поддержкой кодеков AAC и AptX для передачи звука высокой четкости.

Sennheiser MOMENTUM True Wireless 2

Помимо технологий, обеспечивающих выдающееся звучание и соответствующий стандартам Sennheiser пользовательский опыт, много внимания в MOMENTUM True Wireless 2 уделено эргономике и эстетике продукта. Наушники упакованы в эффектный кейс с тканевой отделкой серых тонов, для них подобрана оптимальная форма и наилучшие материалы. А в основе всех дизайнерских, технологических и акустических решений лежат 75 лет инноваций в звуке.

Кстати, осенью 2020 появилась юбилейная версия наушников MOMENTUM True Wireless 2 Anniversary Edition, которую можно купить только в официальном интернет-магазине Sennheiser.ru


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