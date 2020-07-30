





Роскачество опубликовало рейтинг беспроводных наушников. Российская некоммерческая организация при участии Международной ассамблеи организаций потребительских испытаний (International Consumer Research and Testing ICRT) в рамках исследования протестировала 199 пар проводных и беспроводных наушников 35 брендов.Общий рейтинг возглавили AirPods Pro от Apple. Эксперты отметили высокое качество звука, функциональность и удобство использования. Вслед за ними в категории TWS-наушников идут AirPods второго поколения и Sennheiser Momentum TW2 с поддержкой системы активного шумоподавления.Роскачество отдельно разместило топ новых наушников весны-лета 2020 года. В этом топе организация отдельно отметила гаджеты от Apple и Huawei, а именно Powerbeats и FreeBuds 3i соответственно. Эксперты подчеркивают широкие возможности настройки, которые, к сожалению, не так хороши если использовать эти модели со смартфонами других брендов.В категории полноразмерных наушников с шумоподавлением лидируют Sennheiser PXC 550-II. Они обошли Sony WH-CH710N по качеству воспроизведения и удобству. По мнению экспертов, модель от немецкого производителя в общем рейтинге не дотянула до Sony WH-1000XM3.Заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский рекомендует выбирать наушники с помощью рейтинга организации. Он также напомнил, что длительное прослушивание громкой музыки (более 80 дБ) может привести к частичной или полной потере слуха.