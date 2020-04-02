Компания Acer представила два обновлённых игровых ноутбука для российского рынка. Predator Triton 500 и Nitro 5 оборудованы процессорами Intel Core 10-го поколения, видеокартами NVIDIA GeForce RTX SUPER и GTX, а также экранами с высокой частотой обновления — до 300 Гц у модели Triton 500 и до 144 Гц у Nitro 5 — при времени отклика 3 мс.



Triton 500







Predator Triton 500 — игровой ноутбук, который подойдёт геймерам-создателям видеоконтента, нуждающимся в мобильном инструменте для обработки видео. Модель оборудована процессором Intel и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER или 2070 SUPER на базе технологии Max-Q Design. Также ноутбук отличается временем автономной работы до 7,5 часов, что позволяет применять его и для игр, и для работы. Панель IPS с частотой обновления в 300 Гц и временем отклика в 3 мс обеспечивает плавную смену кадров. Технология NVIDIA G-SYNC поможет уменьшить задержку и устранить разрывы изображения. Predator Triton 500 оборудован контроллером Killer Wi-Fi 6 AX1650i для беспроводной связи и сетевой картой E3100.



Ноутбук обладает корпусом толщиной 17,9 мм и весит 2,1 кг, а соотношение экрана к корпусу составляет 81%. Новинка поддерживает установку до 32 Гб ОЗУ DDR4 и твердотельных накопителей NVMe ёмкостью до 2 Тб в режиме RAID 0.



В Predator Triton 500 применяется система охлаждения Vortex Flow с тремя вентиляторами. Также используется технология CoolBoost для оптимизации скорости вращения вентиляторов. Пользователи смогут следить за температурой системы и управлять вентиляторами при помощи ПО PredatorSense UI.



Acer Nitro 5







В Acer Nitro 5 использованы процессоры Intel Core i7 10-го поколения с тактовой частотой 5 ГГц, видеокарты GeForce RTX 2060 и GeForce GTX 1650Ti или 1650, твердотельные накопители M.2 PCle и жёсткий диск ёмкостью до 1 Тб, а также до 32 Гб ОЗУ DDR4 в двух слотах с возможностью замены или апгрейда планок памяти самим пользователем. 15,6-дюймовый IPS-экран с разрешением FHD в версии 2020 года получил заметные улучшения, включая частоту обновления в 144 или 120 Гц и время отклика в 3 мс для максимальной чёткости изображения и плавной смены кадров.



В Acer Nitro 5 применяется несколько технологий охлаждения, которые позволяют избежать перегрева даже при максимальной нагрузке. Два вентилятора и размещённые на корпусе вентиляционные отверстия, включая 4 теплоотвода, позволили добиться 25% прироста в эффективности системы охлаждения по сравнению с версией ноутбука 2019 года. Этот успех помогает закрепить технология CoolBoost, способная повысить скорость вращения вентиляторов на 10%, а эффективность охлаждения процессора и видеокарты на 9%. Также в версии этого года применяются сетевые решения Intel Wi-Fi 6 AX201 (802.11ax) и Killer Ethernet E2600.



Ноутбуки Predator Triton 500 и Acer Nitro 5 появятся в России во втором квартале 2020 года. О цене будет сообщено дополнительно.







