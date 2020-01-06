Компания Acer представила ноутбуки TravelMate P6 и TravelMate P2 для пользователей, которые постоянно находятся в дороге. Производительные и прочные 14- и 15-дюймовые модели с процессорами IntelCore i7 десятого поколения соответствуют американскому военному стандарту MIL-STD 810G и работают под управлением операционной системы Windows 10 Pro.



«Надежный, но при этом тонкий и легкий TravelMate P6 — это производительный инструмент для сотрудников компаний, которые много времени проводят вне офиса. Мы уверены, что эти специалисты оценят возможность работать за ноутбуком до двух дней без необходимости ставить его на подзарядку, сертифицированный по американскому военному стандарту прочный корпус, а также высокий уровень безопасности и защиты данных», — руководитель направления ноутбуков и продуктов для сферы ИТ в Acer Джеймс Лин.





Новинка создавалась совместно с Intel в рамках программы под названием Project Athena. Модель прошла строгое тестирование и полностью соответствует ключевым требованиям программы к аппаратному обеспечению и быстродействию, включая общую скорость работы, мгновенный выход из режима «сна», а также время автономной работы. В ходе тестирования проверялись основные параметры, которые позволяют современным пользователям сконцентрироваться на работе независимо от того, где они находятся в данный момент.

Корпус нового Acer TravelMate P6 выполнен из магниево-алюминиевого сплава и отличается от стандартных алюминиевых корпусов аналогичной толщины большей прочностью, меньшим весом и стильным внешним видом. Ноутбук весит всего 1,1 кг при толщине 16,6 мм, поэтому его без проблем можно брать с собой в поездку или командировку. Время автономной работы устройства составляет 23 часа, благодаря чему пользователи смогут заниматься своими проектами даже во время длительного авиаперелета или просто пользоваться ноутбуком на протяжении двух дней без подзарядки. При необходимости новинку можно зарядить до 50% менее чем за 45 минут. TravelMate P6 получил сертификат Microsoft Teams и способен обеспечить отличное качество связи во время видеоконференций, используя массив из четырех микрофонов, который улавливает голос пользователя на расстоянии до двух метров.Новинка создавалась совместно с Intel в рамках программы под названием Project Athena. Модель прошла строгое тестирование и полностью соответствует ключевым требованиям программы к аппаратному обеспечению и быстродействию, включая общую скорость работы, мгновенный выход из режима «сна», а также время автономной работы. В ходе тестирования проверялись основные параметры, которые позволяют современным пользователям сконцентрироваться на работе независимо от того, где они находятся в данный момент.

«Ноутбук Acer TravelMate P6 стал примером успешной совместной работы инженеров Acer и Intel в рамках Project Athena. Наши высокопроизводительные процессоры Intel Core и платформа vPro предлагают уникальные возможности современным компаниям и соответствуют всем требованиям пользователей, работающих в дороге», — вице-президент Intel Джош Ньюман.



Новинка получила поддержку технологии Intel Wireless Wi-Fi 6 (802.11ax), которая гарантирует в три раза более высокую скорость передачи данных, чем при работе с Wi-Fi 5 (802.11ac). Поддержка технологий Nano SIM и/или eSIM дает возможность пользоваться мобильной связью 4G LTE в командировках, чтобы не вынуждать пользователей приобретать SIM-карты местных операторов, если Wi-Fi по каким-либо причинам недоступен. Для подключения внешних устройств предназначен набор портов, включающий в себя VGA, HDMI и USB Type-C, при необходимости его можно расширить за счет док-станции Acer USB Type-C Dock.



TravelMate P2 отличается длительным временем автономной работы (до 13 часов) и обладает прочным удароустойчивым корпусом, который соответствует требованиям американского военного стандарта MIL-STD 810G, что позволяет сотрудникам на протяжении целого дня работать вне офиса. Помимо этого не обошлось и без набора инструментов для обеспечения безопасности, таких как сканер отпечатков пальцев и Windows Hello, дают сотрудникам возможность быстро войти в систему, используя биометрическую аутентификацию.



P2 оснащается процессором Intel Core i7 десятого поколения и видеокартой NVIDIA GeForce MX230. Кроме того, в ноутбуке предусмотрено до 32 Гб ОЗУ DDR4 и два накопителя (жесткий диск емкостью до 1 Тб и высокопроизводительный твердотельный накопитель PCIe емкостью до 512 Гб). Набор портов: VGA, HDMI и USB Type-C. При необходимости его можно расширить за счет док-станции Acer USB Type-C Dock. Новинка получила поддержку технологии Intel Wireless Wi-Fi 6 (802.11ax), которая гарантирует в три раза более высокую скорость передачи данных, чем при работе с Wi-Fi 5 (802.11ac). Поддержка технологий Nano SIM и/или eSIM дает возможность пользоваться мобильной связью 4G LTE в командировках, чтобы не вынуждать пользователей приобретать SIM-карты местных операторов, если Wi-Fi по каким-либо причинам недоступен. Для подключения внешних устройств предназначен набор портов, включающий в себя VGA, HDMI и USB Type-C, при необходимости его можно расширить за счет док-станции Acer USB Type-C Dock.TravelMate P2 отличается длительным временем автономной работы (до 13 часов) и обладает прочным удароустойчивым корпусом, который соответствует требованиям американского военного стандарта MIL-STD 810G, что позволяет сотрудникам на протяжении целого дня работать вне офиса. Помимо этого не обошлось и без набора инструментов для обеспечения безопасности, таких как сканер отпечатков пальцев и Windows Hello, дают сотрудникам возможность быстро войти в систему, используя биометрическую аутентификацию.P2 оснащается процессором Intel Core i7 десятого поколения и видеокартой NVIDIA GeForce MX230. Кроме того, в ноутбуке предусмотрено до 32 Гб ОЗУ DDR4 и два накопителя (жесткий диск емкостью до 1 Тб и высокопроизводительный твердотельный накопитель PCIe емкостью до 512 Гб). Набор портов: VGA, HDMI и USB Type-C. При необходимости его можно расширить за счет док-станции Acer USB Type-C Dock.

Цены и доступность

Устройство оснащается процессором Intel Core i7 десятого поколения, до 24 Гб ОЗУ DDR4, видеокартой NVIDIA GeForce MX250 и скоростным твердотельным накопителями Gen 3x4 PCIe емкостью до 1 Тб с поддержкой технологии NVMe, которая обеспечивает высокую производительность при работе с таблицами данных больших размеров и презентациями. Кроме того, TravelMate P6 упрощает совместную работу и демонстрацию ее результатов благодаря возможности раскрывать экран на 180 градусов для горизонтального расположения ноутбука на столе.Acer TravelMate P6 был создан для специалистов, которым часто приходится работать в дороге. Его конструкция выполнена таким образом, чтобы ноутбук легко справлялся с любыми ситуациями, возникающими вне привычного офисного пространства. Устройство полностью соответствует требованиям американских военных стандартов MIL-STD 810G и 810F и легко выдержит удары при таможенном досмотре багажа в аэропорту, случайные падения и другие транспортные проблемы. В числе пройденных ноутбуком тестов оценка устойчивости к воздействию дождя, высокой влажности и экстремально высоких/низких температур.В TravelMate P6 установлена ОС Windows 10 Pro и предусмотрен набор инструментов для обеспечения безопасности информации. Пользователи могут войти в свою учетную запись при помощи системы аутентификации Windows Hello, приложив палец к сканеру отпечатков на кнопке питания ноутбука, или воспользоваться ИК-камерой с функцией биометрического распознавания лиц. Оба способа полностью избавляют от необходимости запоминать сложные пароли для входа. Для дополнительной безопасности можно закрыть объектив веб-камеры, когда она не используется, а встроенный чип TPM 2.0 обеспечит аппаратную защиту паролей и ключей шифрования. Предустановленный программный комплекс Acer ProShield включает в себя набор инструментов безопасности и администрирования, помогающий защитить конфиденциальные данные, а ПО Acer Office Management позволит ИТ-специалистам применять и настраивать политики безопасности и следить за состоянием корпоративных устройств при помощи единого интерфейса.Acer TravelMate P2 — продукт для современных людей, который подстраивается под их задачи, будь то работа в офисе или в командировке. Благодаря беспроводным сетям Wi-Fi и 4G LTE пользователь всегда будет на связи, это обеспечит эффективную деятельность в любых условиях, а широкие возможности кастомизации позволят использовать TravelMate P2 для решения различных рабочих задач.Оба ноутбука появятся в России с февраля 2020 года. Стоимость TravelMate P6 составит от 99 990 рублей, а TravelMate P2 — от 39 990 рублей.





