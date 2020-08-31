





По последним данным DigiTimes, беспроводные наушники AirPods третьего поколения появятся в продаже в первой половине 2021 года. На это указывает Inventec — один из партнеров Apple в цепочке поставок, который будет выполнять 20% заказов на сборку новой модели. У купертиновцев есть несколько партнеров по производству AirPods, среди них Luxshare и Goertek.Несколько источников, среди которых аналитик Минг-Чи Куо, указывают что AirPods следующего поколения должны появиться в продаже в первой половине следующего года. Куо прогнозировал в июне, что новые беспроводные наушники начального уровня получат аналогичный AirPods Pro дизайн, но будут лишены некоторых продвинутых функций, таких как активное шумоподавление.Что касается серии AirPods Pro, по слухам, модель второго поколения может дебютировать во второй половине 2021 года.