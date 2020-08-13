Enco W11
В рамках онлайн-презентации компания OPPO представила бюджетные TWS-наушники Enco W11. Они работают до 5 часов в режиме воспроизведения, а с кейсом этот показатель увеличивается до 20 часов.

По словам производителя, 15 минут на зарядке обеспечивают один час прослушивания. Для заряда используется порт USB-C. Управлять воспроизведением можно с помощью специальных сенсоров. Одно касание ставит трек на паузу, двойной тап для управления звонками или переключения музыкальных композиций, а тройной — вызов голосового помощника. Изменить громкость можно с длительным нажатием.

OPPO Enco W11

OPPO Enco W11 поддерживает кодеки высокого разрешения AAC HD и SBC, а для соединения используется Bluetooth 5.0. Имеется функция шумоподавления для звонков, посторонние шумы отсекаются с помощью дополнительного микрофона. Активное шумоподавление во время воспроизведения (ANC) отсутствует.

Новинка защищена от брызг по стандарту IP55. На старте продаж, который состоится 21 августа, гарнитура будет доступна только в белом цвете, а её стоимость составит 3 999 рублей.


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