





В рамках онлайн-презентации компания OPPO представила бюджетные TWS-наушники Enco W11. Они работают до 5 часов в режиме воспроизведения, а с кейсом этот показатель увеличивается до 20 часов.По словам производителя, 15 минут на зарядке обеспечивают один час прослушивания. Для заряда используется порт USB-C. Управлять воспроизведением можно с помощью специальных сенсоров. Одно касание ставит трек на паузу, двойной тап для управления звонками или переключения музыкальных композиций, а тройной — вызов голосового помощника. Изменить громкость можно с длительным нажатием.OPPO Enco W11 поддерживает кодеки высокого разрешения AAC HD и SBC, а для соединения используется Bluetooth 5.0. Имеется функция шумоподавления для звонков, посторонние шумы отсекаются с помощью дополнительного микрофона. Активное шумоподавление во время воспроизведения (ANC) отсутствует.Новинка защищена от брызг по стандарту IP55. На старте продаж, который состоится 21 августа, гарнитура будет доступна только в белом цвете, а её стоимость составит 3 999 рублей.