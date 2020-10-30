





Спрос на смартфоны Xiaomi и брендов холдинга BBK в последние месяцы значительно вырос. Это позволило компаниям потеснить Apple и выбиться в лидеры по общемировым продажам.По данным Canalys, в третьем квартале 2020 года Samsung заняла 23% рынка, на втором месте Huawei с 14,9%, а третье у Xiaomi — 13,5%. Продажи Huawei в штучном выражении в сравнении с третьим кварталом 2019 года упали на 23%, а Xiaomi показала рост на 45%. Apple сместилась на четвёртое место с долей 12,4% и снижением продаж на 1%.Примерно такие же данные у другой аналитической компании — IDC. Она подсчитала, что Samsung принадлежало в третьем квартале 22,7% рынка смартфонов, Huawei 14,7%, а Xiaomi 13,1%. Доля Apple составила 11,8%, а снижение продаж год к году — 10,6%.Схожие показатели и у Counterpoint Research, но рейтинг более развёрнутый — в нём видно, что пятое, шестое и седьмое принадлежат брендам Oppo, Vivo и Realme. Все они входят в холдинг BBK и суммарно занимают 20% рынка, то есть объединённо выходят на второе место по продажам, сдвигая Apple на пятую позицию.Наибольший рост в рейтинге, составленном Counterpoint Research, продемонстрировала Xiaomi — на 46% в сравнении с третьим кварталом 2019 года. Продажи Realme за тот же период выросли на 45%, а в сравнении со вторым кварталом 2020 года на 132%.В целом Canalys, IDC и Counterpoint Research отметили незначительное падение рынка смартфонов сравнительно с прошлым годом. Это можно объяснить последствиями пандемии: производители реже выпускают новые модели, а потребители предпочитают экономить деньги, отказывая себе в покупке дорогостоящих устройств.