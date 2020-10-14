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После презентации iPhone 12 компания Apple задала очередной тренд, удалив из комплекта своих смартфонов адаптеры питания и проводные гарнитуры EarPods. Скорее всего, за ним в ближайшее время проследуют и другие производители мобильных устройств, но сначала будут сопротивляться.

После мероприятия Apple я в своем твиттере задался вопросом, кто первый после купертиновцев откажется от зарядников и наушников в комплектации к своим смартфонам, Samsung или Xiaomi? Также сделал предположение, что первыми будут корейцы, которые сначала будут действовать от обратного.

Помните ситуацию с анонсом iPhone X и массу обсуждений вокруг его челки с датчиком Face ID. К подобному решению я до сих пор отношусь неоднозначно, но таким образом Apple задала мощный тренд для отрасли мобильных устройств. После непродолжительной серии насмешек некоторые производители начали копировать это решение, например, Huawei со своим Mate 20.

Huawei Mate 20 Pro

В запасе Samsung был забавный ролик, где компания высмеивала челку и отсутствие разъёма 3,5 мм в айфонах. Спустя некоторое время южнокорейский производитель выпустил Galaxy Note 10 без аналогичного порта, а смешное видео в итоге пришлось удалить.



Итак, а что сейчас? Первой «прорвалась» Samsung, но южнокорейская компания не стала подкалывать «похудевшую» комплектацию, а вместо этого прошлась по поддержке 5G. Производитель смартфонов Galaxy в своем твиттере простебал запоздалую поддержку сетей пятого поколения, обыграв название мероприятия Apple «Hi, Speed».

«Некоторые люди только сейчас приветствуют скорость, а мы уже дружим. Получите свой Galaxy с поддержкой 5G прямо сейчас».

Следом не удержалась и Xiaomi. Китайская компания в своем твиттере пнула опустившей комплект смартфонов Apple, намекнув, что с комплектацией её флагмана Mi10T Pro всё в полном порядке.

«Не волнуйтесь, мы не оставили ничего снаружи».

Подводя итоги хочется отметить, что с шутками основные конкуренты уже отметились. Какие ваши ставки, кто из них первым последует вслед за Apple? Напишите в комментариях.


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