После презентации iPhone 12 компания Apple задала очередной тренд, удалив из комплекта своих смартфонов адаптеры питания и проводные гарнитуры EarPods. Скорее всего, за ним в ближайшее время проследуют и другие производители мобильных устройств, но сначала будут сопротивляться.
После мероприятия Apple я в своем твиттере задался вопросом, кто первый после купертиновцев откажется от зарядников и наушников в комплектации к своим смартфонам, Samsung или Xiaomi? Также сделал предположение, что первыми будут корейцы, которые сначала будут действовать от обратного.
Так, кто первый после Apple перестанет класть зарядки и наушники в комплект? Samsung или Xiaomi? Корейцы могут пойти от обратного, типа, смотрите а у нас гарнитура AKG и быстрый адаптер😎 pic.twitter.com/78GUIhUeU5— Georgiy Lyamin (@g_lyamin) October 14, 2020
Помните ситуацию с анонсом iPhone X и массу обсуждений вокруг его челки с датчиком Face ID. К подобному решению я до сих пор отношусь неоднозначно, но таким образом Apple задала мощный тренд для отрасли мобильных устройств. После непродолжительной серии насмешек некоторые производители начали копировать это решение, например, Huawei со своим Mate 20.
В запасе Samsung был забавный ролик, где компания высмеивала челку и отсутствие разъёма 3,5 мм в айфонах. Спустя некоторое время южнокорейский производитель выпустил Galaxy Note 10 без аналогичного порта, а смешное видео в итоге пришлось удалить.
Итак, а что сейчас? Первой «прорвалась» Samsung, но южнокорейская компания не стала подкалывать «похудевшую» комплектацию, а вместо этого прошлась по поддержке 5G. Производитель смартфонов Galaxy в своем твиттере простебал запоздалую поддержку сетей пятого поколения, обыграв название мероприятия Apple «Hi, Speed».
Some people are just saying hi to speed now, we've been friends for a while. Get your Galaxy 5G device now. https://t.co/yNxIoxGt4h pic.twitter.com/bC1YOLe4gc— Samsung Mobile US (@SamsungMobileUS) October 13, 2020
«Некоторые люди только сейчас приветствуют скорость, а мы уже дружим. Получите свой Galaxy с поддержкой 5G прямо сейчас».
Следом не удержалась и Xiaomi. Китайская компания в своем твиттере пнула опустившей комплект смартфонов Apple, намекнув, что с комплектацией её флагмана Mi10T Pro всё в полном порядке.
Don't worry, we didn't leave anything out of the box with the #Mi10TPro. pic.twitter.com/ToqIjfVEQX— Xiaomi (@Xiaomi) October 14, 2020
«Не волнуйтесь, мы не оставили ничего снаружи».
Подводя итоги хочется отметить, что с шутками основные конкуренты уже отметились. Какие ваши ставки, кто из них первым последует вслед за Apple? Напишите в комментариях.
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Только что-то после выхода essential Phone производители не стали массово штамповать устройства с вырезом в экране.
Вам от этого легче что ли?
а apple до сих пор выпускает айфон Х. только меняет порядковые номера. да еще зарядку своровали у покупателей. вот и все инновации.
Так что Apple тут ничего нового не придумали.
Даже коробка сохранилась)