Компания Xiaomi представила в России смартфон Poco X3. Он стоит относительно недорого, но обладает частично топовыми параметрами.
Poco X3 получил IPS-экран диагональю 6,67 дюйма с разрешением Full HD+, частотой обновлением 120, частотой дискретизации сенсора 240 Гц, яркостью 450 нит, цветовым охватом DCI-P3 на уровне 87,4%, поддержкой HDR10 и защитой стеклом Gorilla пятого поколения. В качестве вычислительной платформы используется Qualcomm Snapdragon 732G с графическим чипом Adreno 618, объём оперативной памяти — 6 ГБ, в накопителе 62 или 128 ГБ, предусмотрена поддержка карты памяти стандарта microSD.
Ёмкость аккумулятора рекордная для линейки Poco — 5160 мАч. От комплектного адаптера мощностью 33 ватта смартфон полностью заряжается чуть больше чем за час.
Фронтальная камера располагается в миниатюрном вырезе в верхней части экрана и делает 20-мегапиксельные снимки. Основная камера размещена в массивном модуле сзади и обладает четырьмя сенсорами:
- Главный модуль Sony IMX682 с разрешением 64 Мп (f/1.73)
- Ультраширокоугольный объектив с разрешением 13 Мп (f/2.2) с углом обзора 119°
- Макросенсор с разрешением 2 Мп (f/2.4)
- Датчик глубины с разрешением 2 Мп (f/2.4)
Также можно отметить наличие модулей NFC, Dual 4G LTE, Wi-Fi 802.11ac (2,4+5 ГГц), Bluetooth 5, USB Type-C, 3,5-мм аудиоразъёма, стереодинамиков и сканера отпечатка пальцев, встроенного в кнопку питания. Габариты — 165,3×76,8×9,4 мм, масса — 215 граммов. Смартфон работает на базе Android 10 с фирменной оболочкой POCO Launcher 2.0.
Poco X3 появится в российских магазинах с 15 октября. Цены:
- 6 + 64 ГБ — 19 990 рублей
- 6 + 128 ГБ — 21 990 рублей
С 7 по 9 октября в магазине Xiaomi на AliExpress версия Poco X3 со 128 ГБ будет продаваться со скидкой — за 18 990 рублей.
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