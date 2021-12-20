По данным Bloomberg, Apple разрабатывает планшет с большим экраном. В ассортименте компании ещё не было модели iPad с матрицей такого размера.
Издание пишет, что этот планшет будет довольно необычным. Он получит экран диагональю 15 дюймов (почти как у ноутбуков), высокопроизводительный процессор, топовую фронтальную камеру, мощные динамики и разъём для крепления на настенном кронштейне, а гнездо питания будет размещено на задней части корпуса. Несомненно, он унаследует дизайн актуальных линеек iPhone и получит столь же узкую рамку вокруг экрана.
Предполагается, что этот iPad можно будет использовать как привычный планшет, так и в качестве хаба для управления устройствами умного дома. Его выпуск состоится не скоро, разработка займёт как минимум ещё пару лет.
Bloomberg также указывает, что в 2022 году выпустит обновлённые модели iPad Pro с экранами диагональю 11 дюймов и 12,9 дюйма. Оба устройства получат экраны на основе технологии mini-LED и поддержку MagSafe с беспроводной зарядкой и реверсивной беспроводной зарядкой.
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