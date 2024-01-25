Apple напомнила о прочности iPhone 15 в новом ролике

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После появления первых тестов на прочность Samsung Galaxy S24 Ultra компания Apple решила ответить, выпустив новый рекламный ролик iPhone 15, в котором демонстрируется прочность стекла Ceramic Shield.В ролике показано, как птица пытается напасть на женщину, катающуюся на велосипеде. В результате она падает, а iPhone, который использовался в качестве навигатора, вылетает из держателя и бьётся об землю. Затем женщина поднимает телефон, и видит, что с ним абсолютно ничего не произошло. Спасибо, Ceramic Shield!Apple заявляет, что Ceramic Shield прочнее любого стекла в смартфонах, но проверять такое мы, конечно же, не рекомендуем.