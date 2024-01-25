Apple напомнила о прочности iPhone 15 в новом ролике

Фархад
Apple

После появления первых тестов на прочность Samsung Galaxy S24 Ultra компания Apple решила ответить, выпустив новый рекламный ролик iPhone 15, в котором демонстрируется прочность стекла Ceramic Shield.



В ролике показано, как птица пытается напасть на женщину, катающуюся на велосипеде. В результате она падает, а iPhone, который использовался в качестве навигатора, вылетает из держателя и бьётся об землю. Затем женщина поднимает телефон, и видит, что с ним абсолютно ничего не произошло. Спасибо, Ceramic Shield!

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Apple заявляет, что Ceramic Shield прочнее любого стекла в смартфонах, но проверять такое мы, конечно же, не рекомендуем.
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Источник:
Apple
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Комментарии

fly666666
+491
fly666666
При просмотре ютуб роликов из заметки, приложение вылетает
Сегодня в 09:43
#
Mers
+4812
Mers fly666666
Если на название ролика нажимаешь, то тоже вылетает?
Сегодня в 10:33
#
fly666666
+491
fly666666 Mers
Если на название то нет. Но и открывается он во встроенном браузере
Сегодня в 11:02
#
Mers
+4812
Mers fly666666
Да, но зато не вылетает.
Это лучше, чем ничего🤷🏻‍♂️
Сегодня в 11:05
#
+69
Александр Крас
Тупой ролик. На первый взгляд складывается впечатление что человеку важнее не его здоровье при падении а важнее цел ли телефон. Вот они ценности современной жизни.
Сегодня в 11:15
#
st00p1dm0nkey
+4262
st00p1dm0nkey
До чего деградация дошла...вот только не понятно, это apple идиоты или идиоты на кого рассчитана реклама, или обе стороны?
Все кто в здравом уме понимают что земля и дерево это мягкое, а устройства бьются и царапаются о твёрдое, то есть камень, бетон и прочее.
Идиот....Детям мороженное, бабе цветы
Сегодня в 11:15
#
+4383
Gabriel
К сожалению все это разбивается о жизнь,
Даже самые престижные, быстрые и «небьющиеся» смартфоны.
П.с:
Вообще самую большую революцию в индустрии смартфонов произведёт выход небьющегося смартфона со сверхживучей батарейкой ( примерно 200-240 часов), а не новый дизайн, суперкамеры, быстрые процессоры и ИИ.
Сегодня в 12:17
#
+66
Nikodimus73
На вилсе вышел ролик с дроптестом, как раз этих двух телефонов, самсунг уделал айфон!
Пруф:
Сегодня в 13:15
#
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