Apple втихаря скупает ИИ-стартапы, чтобы нафаршировать iPhone нейросетями

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По данным Financial Times, компания Apple скупила несколько стартапов в области искусственного интеллекта, и наняла сотрудников для разработки новых нейросетей для iPhone следующего поколения. Видимо, Тим Кук готовится представить достойного конкурента Galaxy AI.Источники отмечают, что Apple максимально сосредоточилась на «внедрении искусственного интеллекта в свои мобильные устройства». Только за последние 6 лет она скупила 21 стартап. Одним из последних приобретений стала калифорнийская компания WaveOne, которая предлагает сжатие видео с помощью ИИ.Также интересно, что почти половина вакансий Apple в области ИИ включает термин «глубокое обучение», который относится к алгоритмам, используемым для создания генеративных ИИ.Скорее всего, Apple анонсирует первые функции ИИ и нейросеть уже в июне на Всемирной конференции разработчиков WWDC 2024. Вероятно, некоторые из них станут частью iOS 18.