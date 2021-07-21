Павел Дуров в своём телеграм-канале прокомментировал известия о том, что он был найден среди тех, за кем могла вестись слежка с использованием программы Pegasus. По его словам, он по крайней мере ещё с 2018 года был в курсе того, что его номер включён в список отслеживаемых с помощью подобного ПО, но не беспокоился на этот счёт. В 2011 году, то есть ещё проживая в России, он понял, что данные на его смартфоне компрометируются, и с тех пор не хранит на своих устройствах ничего секретного. Взломщики обнаружили бы «тысячи концепт-дизайнов различных функций Telegram и миллионы сообщений с обсуждением разработки этого продукта», ничего более ценного там нет.
Дуров выразил обеспокоенность тем, что такие инструменты используются для слежки за людьми вроде глав государств. Он назвал существование бэкдоров и уязвимостей в ПО вызовом человечеству и призвал власти стран бороться с дуополией Apple и Google на рынке смартфонов и заставить их сделать свои экосистемы более открытыми к появлению конкуренции.
Дуров считает, что нынешняя монополизация рынка приводит к увеличению расходов, нарушению приватности и подавлению свободы слова для миллиардов людей, а власти разных стран очень медленно реагируют на происходящее. Он надеется, что скандал вокруг NSO Group и Pegasus и раскрывшаяся слежка за главами государств заставят их изменить своё отношение к текущей ситуации.
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