Представитель WhatsApp публично призвал Apple бороться против NSO Group. Об этом рассказал ресурс 9to5Mac со ссылкой на интервью The Guardian.
Генеральный директор WhatsApp Уилл Кэткарт пообщался с журналистами The Guardian. Во время интервью речь зашла о Pegasus и недавней уязвимости в Apple iMessage, которая позволяла украсть переписку и даже читать её в реальном времени. Кэткарт возмутился тем, какое оправдание Apple опубликовала по этому поводу и призвал компанию не прятаться за баррикады. Цитата:
«Я надеюсь, что Apple тоже начнет использовать этот подход [бороться против Pegasus]. Говорите громко, присоединяйтесь. Недостаточно сказать: «Большинству наших пользователей не нужно об этом беспокоиться». Недостаточно сказать: «О, это всего лишь тысячи или десятки тысяч жертв»
Уилл считает, что взлом около 1400 пользователей WhatsApp в 2019 году — это результат использования шпионского ПО Pegasus. В связи с этим мессенджер планирует подавать в суд на разработчика «пегаса» — NSO Group.
Apple уже ответила The Guardian на обвинения со стороны WhatsApp. Представитель компании сказал:
Apple уже ответила The Guardian на обвинения со стороны WhatsApp. Представитель компании сказал:
«Мы делаем все возможное, чтобы сделать мир более безопасным. Есть ли у г-на Кэткарта другие альтернативы, которые позволяют правоохранительным органам и спецслужбам на законных основаниях обнаруживать и предотвращать злонамеренные действия педофилов, террористов и преступников с использованием платформ сквозного шифрования? Если так, мы будем рады его услышать»
Очевидно, что Apple на данном этапе не знает, что делать с Pegasus и как защитить от него свои устройства. Этот факт не может не тревожить пользователей «яблочной» техники по всему миру.
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