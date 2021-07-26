«Я надеюсь, что Apple тоже начнет использовать этот подход [бороться против Pegasus]. Говорите громко, присоединяйтесь. Недостаточно сказать: «Большинству наших пользователей не нужно об этом беспокоиться». Недостаточно сказать: «О, это всего лишь тысячи или десятки тысяч жертв»

«Мы делаем все возможное, чтобы сделать мир более безопасным. Есть ли у г-на Кэткарта другие альтернативы, которые позволяют правоохранительным органам и спецслужбам на законных основаниях обнаруживать и предотвращать злонамеренные действия педофилов, террористов и преступников с использованием платформ сквозного шифрования? Если так, мы будем рады его услышать»