





В следующем обновлении macOS появится новая возможность, которая позволит значительно продлить жизненный цикл аккумулятора в ноутбуках Apple. С выпуском macOS Catalina 10.15.5 пользователям станет доступна функция Battery Health Management, назначение которой — снижать максимальный уровень заряда аккумулятора в некоторых случаях.Эта функция будет определять здоровье аккумулятора на основе истории зарядки с учётом температуры нагрева. Это означает, что если вы постоянно держите ноутбук подключенным к зарядному адаптеру во время работы, после разрядки он не будет заряжаться так же быстро, как у тех, кто всё время работает с устройством автономно.Battery Health Management будет работать в фоновом режиме и не потребует от пользователя никаких действий, но при желании эту функцию можно будет отключить через системные настройки. Apple постарается сделать так, чтобы её влияние на производительность, скорость зарядки и время автономной работы ноутбука было минимальным.Функция Battery Health Management уже добавлена во вторую бета-версию macOS Catalina 10.15.5, релиз которой состоялся сегодня. С выпуском релизной версии обновления она станет доступна всем обладателям ноутбуков Apple с поддержкой Thunderbolt 3.