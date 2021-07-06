



По данным аналитика TF Securities Минг-Чи Куо, компания Apple разрабатывает смартфон, который будет оснащён крупным экраном, но при этом получит упрощенные характеристики. Это должно снизить его себестоимость и, как следствие, сделать более доступным в рознице.



Этот смартфон, как прогнозирует Минг-Чи Куо, появится лишь в 2023 году. Предполагается, что он будет называться iPhone 14 Max, что указывает на его размеры (при этом отсутствие приставки Pro сигнализирует об упрощенной начинке). По своим размерам этот смартфон будет примерно таким же как устройства Pro Max, то есть максимально большим во всей линейке iPhone, а по начинке он будет соответствовать iPhone SE. По части характеристик он будет дублировать iPhone 14 Pro Max, что позволит называть его субфлагманом.



Аналитик полагает, что выпуск этой модели позволит компании нарастить продажи смартфонов. Apple видит, что модели с большими экранами продаются очень хорошо, поэтому хочет увеличить ассортимент таких устройств, в том числе в сегменте средней ценовой категории.



Минг-Чи Куо рассказал и о других предполагаемых особенностях серии iPhone 14 в 2022 году. В частности, он указал, что все модели получат улучшенные основные камеры и экраны с адаптивной частотой обновления до 120 Гц. При этом он не исключил, что Apple выведет из оборота версию mini как наименее востребованную.







