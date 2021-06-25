На презентации 7 июня 2021 года Apple рассказала о немалом количестве нововведений в своих iOS 15 и iPadOS 15. Однако, как ни странно, всё самое интересное осталось за кадром и обнаруживается только спустя время. В частности, эксперты обнаружили новую функциональность гаджета при восстановлении из резервной копии.
Кто пытался откатываться с бета-версии iOS на стабильную, знает, что резервная копия от более новой iOS не устанавливается на более старую. То же касается и смены девайса — перенести свои данные с бета-версии iOS на более старый релиз будет довольно проблематично. Однако теперь этот процесс максимально упрощен. Начиная с iOS/iPadOS 15, устройство будет предлагать обновиться до нужной версии в процессе восстановления.
Выглядит это так: при покупке нового девайса под управлением релизной версии iOS пользователь может попытаться перенести резервную копию со старого устройства, на котором установлена более новая бета-версия iOS. Сейчас во время восстановления смартфон или планшет отображает предупреждение «Эта резервная копия несовместима с установленной версией iOS» и отказывается восстанавливать её. Теперь же будет иначе: если устройство обнаружило, что резервная копия снята с более новой бета-версии iOS, оно просто предложит загрузить и установить нужную сборку прямо сейчас, после чего восстановит резервную копию.
Очевидно, что это изменение затронет далеко не всех — ведь лишь малый процент пользователей тестируют бета-версии iOS. Однако шаг в таком направлении характеризует Apple с лучшей стороны, а сама ОС становится всё более и более продуманной.
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