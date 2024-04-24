Apple сокращает производство своей самой дорогой «безделушки»

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Аналитик TFI Securities Мин-Чи Куо поделился информацией о том, что Apple пересмотрела прогноз поставок гарнитуры Vision Pro в меньшую сторону.По словам Куо, в этом году компания планирует поставить от 400 000 до 450 000 единиц Vision Pro. Это почти вдвое меньше первоначально предполагаемых 800 000 устройств. На фоне этого компания пересмотрела свою общую стратегию на рынке гарнитур смешанной реальности.Аналитик утверждает, что спрос на Vision Pro в США упал ниже всех ожиданий. В связи с этим компания начала сокращать производство MR-очков. Более того, если спрос продолжит падать, Apple откажется от выпуска новой модели Vision Pro в 2025 году.