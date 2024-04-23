Apple разрабатывает сверхмощный чип для собственных серверов с ИИ

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

В китайской соцсети Weibo появилась информация о том, что Apple разрабатывает собственный серверный процессор для задач искусственного интеллекта по 3-нм техпроцессу TSMC. Причём массовое производство этого чипа запланировано на вторую половину 2025 года.Предполагается, что Apple стремится наладить производство собственных серверных чипов, чтобы полностью адаптировать аппаратное обеспечение под потребности своего софта. Это приведёт к созданию более мощных и эффективных технологий, как в сфере ИИ, так и в других сегментах.Apple сможет использовать собственные серверные процессоры для повышения производительности своих центров обработки данных и будущих инструментов ИИ.Отдельно отметим, что инсайдер, сливший эту информацию в Weibo, ранее делился точными характеристиками iPhone 7, iPhone 14 и некоторыми другими сведениями о продуктах Apple задолго до официального релиза.