Внезапно: Apple проведёт презентацию новых гаджетов 7 мая

Фархад
Apple

Компания Apple официально анонсировала специальное мероприятие, которое состоится во вторник, 7 мая, в 17:00 по московскому времени. Ивент под слоганом Let Loose можно будет посмотреть на YouTube-канале и на сайте бренда.

Обратите внимание на логотип с Apple Pencil, что намекает на анонсы новых моделей iPad. Ожидается, что в ходе мероприятия компания представит новые модели iPad Pro с OLED-дисплеями и чипами M3, iPad Air в двух размерах, а также обновлённые аксессуары Apple Pencil и Magic Keyboard.

Напомним, что Apple не выпускала новых iPad с конца 2022 года, так что этого события ждали уже давно.
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