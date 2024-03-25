Apple TV теперь умеет бесплатно показывать фильмы и сериалы с торрентов

Хакерская команда palera1n разработала джейлбрейк-утилиту для взлома приставок Apple TV. Аналогичные инструменты существовали и раньше, но они застряли в прошлом, а свежая разработка совместима со свежими версиями tvOS — от 15.0 до 17.4.
Хакеры пишут, что их джейлбрейк может использоваться для взлома Apple TV HD и Apple TV 4K первого поколения. Не исключено, что в дальнейшем будет добавлена совместимость и с другими моделями приставок.
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