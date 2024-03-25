Apple TV теперь умеет бесплатно показывать фильмы и сериалы с торрентов

Александр


Хакерская команда palera1n разработала джейлбрейк-утилиту для взлома приставок Apple TV. Аналогичные инструменты существовали и раньше, но они застряли в прошлом, а свежая разработка совместима со свежими версиями tvOS — от 15.0 до 17.4.

Хакеры пишут, что их джейлбрейк может использоваться для взлома Apple TV HD и Apple TV 4K первого поколения. Не исключено, что в дальнейшем будет добавлена совместимость и с другими моделями приставок.
После осуществления взлома на приставке можно запускать приложения и игры, которых нет в App Store, просматривать все файлы в операционной системе и модифицировать их. Также доступна установка различных твиков, которые добавляют дополнительные настройки и возможности. Как вариант — можно будет установить на приставку пиратские приложения с бесплатным доступом к фильмам и сериалам, в том числе с торрентов. Дата выпуска хакерского инструмента будет объявлена позднее.

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Комментарии

+30
barabaner1
А может Кто-нибудь посоветовать Твик для просмотра фильмов с русскоязычный торрентов на ios?
Сегодня в 15:45
#
+847
amabilis1977
Ой, наигрался я с джейлбрейком лет 10 назад, это надо большое желание и свободное время, чтобы вникнуть, да и то ждать джейл для свежей прошивки или смириться и сидеть на старой с джейлом, учитывая, что сейчас энтузиастов по джейлу мало , то этот процесс будет не системным.
Проще КиноПаб купить, там есть почти всё.
Сегодня в 15:48
#
kardigan
+2999
kardigan
Не забудьте написать, когда они это сделают-как раз HD валяется. Поэксперементирую
Сегодня в 15:59
#
+3
Руслан Кулькеев
Кто знает, когда заработает кинопаб на Apple TV? Может у кого есть рабочий ip адрес сервиса?
Сегодня в 16:05
#
tellurian
+1229
tellurian Monseuir Kotoff
Только сейчас регистрация закрыта. Много фильмов пропадает из сервиса. Старые и новые.
Сегодня в 17:10
#
+3
Руслан Кулькеев Руслан Кулькеев
А вообще уже около 3-4 лет пользуюсь этим сервисом! 5/5👍🏻 сам, по большей части, смотрю на гаджетах и ноуте, а вот родители через ATV и по AirPlay, но им тяжеловато и не очень удобно. Поэтому хотелось бы уже настроить и вернуть в былой стабильный исправный рабочий режим приложения на эпл тв
Сегодня в 17:20
#
+847
amabilis1977 Руслан Кулькеев
В интернете есть описание как его настроить и установить на Apple TV, у меня слетал, пришлось новую программку из Аппстора качать, через которую они вход сделали.
2 минуты назад
#
+374
ubivec78
а вы давно их сайт посещали? там и новые телеги есть, и новые инструкции для 4 аплетв завезли. сам я уже париться перестал, и купил бокс на андроид тв, но для яблок приложение завезли тоже.
Сегодня в 18:36
#