





Компания Apple решила не включать зарядный адаптер в стандартную комплектацию смарт-часов Apple Watch Series 6 и Apple Watch SE. Она объяснила это заботой об окружающей среде. Предполагается, что у покупателей часов уже есть зарядник с USB-портом.Адаптера питания также не будет в комплектации следующих партий часов Apple Watch Series 3, сборка которых по-прежнему производится, несмотря на выпуск более новых моделей. По замыслу Apple, приобрести его при необходимости можно отдельно.Apple оставит комплектную 5-ваттную зарядку лишь в двух наиболее дорогих версиях Apple Watch — Edition и Hermès. Обладателям других версий часов придётся использовать уже имеющийся у них аксессуар или приобрести его. Apple Watch в версиях Edition с титановым корпусом и Hermès с кожаным ремешком и стальным корпусом стоят значительно дороже обычной флагманской модели Apple Watch Series 6 — от 799 и 1249 долларов соответственно.К счастью для покупателей, Apple сохранила в комплекте всех моделей Apple Watch кабель с магнитным коннектором, поэтому расходовать деньги на его приобретение не придётся (а без него часы не зарядить).По слухам, Apple не будет включать зарядный адаптер в комплектацию смартфонов из линейки iPhone 12. Компания даже провела опрос, в котором покупателям смартфонов предлагалось ответить, пользуются ли они комплектными зарядками или заряжают устройства от старых адаптеров.