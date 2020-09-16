Компания Apple решила не включать зарядный адаптер в стандартную комплектацию смарт-часов Apple Watch Series 6 и Apple Watch SE. Она объяснила это заботой об окружающей среде. Предполагается, что у покупателей часов уже есть зарядник с USB-портом.
Адаптера питания также не будет в комплектации следующих партий часов Apple Watch Series 3, сборка которых по-прежнему производится, несмотря на выпуск более новых моделей. По замыслу Apple, приобрести его при необходимости можно отдельно.
Apple оставит комплектную 5-ваттную зарядку лишь в двух наиболее дорогих версиях Apple Watch — Edition и Hermès. Обладателям других версий часов придётся использовать уже имеющийся у них аксессуар или приобрести его. Apple Watch в версиях Edition с титановым корпусом и Hermès с кожаным ремешком и стальным корпусом стоят значительно дороже обычной флагманской модели Apple Watch Series 6 — от 799 и 1249 долларов соответственно.
К счастью для покупателей, Apple сохранила в комплекте всех моделей Apple Watch кабель с магнитным коннектором, поэтому расходовать деньги на его приобретение не придётся (а без него часы не зарядить).
По слухам, Apple не будет включать зарядный адаптер в комплектацию смартфонов из линейки iPhone 12. Компания даже провела опрос, в котором покупателям смартфонов предлагалось ответить, пользуются ли они комплектными зарядками или заряжают устройства от старых адаптеров.
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Но оправдывать банальное желание сэкономить — заботой об окружающей среде — это лицемерие.
Банальная экономия на комплекте поставки, больше это никак не объяснить. У одних версий убирают зарядку, у других (Apple Watch — Edition и Hermès) оставляют. Где же последовательность?
Организовали в комнатах для переговоров места для зарядки))
А вы что делаете с вашими неиспользуемыми зарядками?
До сих пор пользуюсь, благо преемственность пока остаётся
Приходишь такой:
- Мне часы.
А продавец вам:
- Подставляйте ладошки.
И пардон вываливает вам в руки весь набор.
Гринпыс будет в восторге!)
Телефон и планшет тоже с зарядкой продаю, полный комплект.
У них своя зарядка и не всякая работает с часами. Уроды!