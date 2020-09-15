Apple One

Компания Apple объявила о запуске Apple One. В России эта подписка объединяет в себе доступ к Apple Music, Apple TV+ и Apple Arcade, а также предоставляет дополнительное место для хранения файлов в iCloud.

Индивидуальная подписка Apple One стоит 365 рублей в месяц, а семейная (максимум для шести членов семьи) — 525 рублей в месяц. Платить за неё получается выгоднее, чем за все включённые в неё сервисы по отдельности.

Во подсчётам Apple, индивидуальная подписка Apple One в России позволяет сэкономить 260 рублей в месяц, а семейная — 290 рублей в месяц. За год выгода будет ещё весомее — 3120 и 3480 рублей соответственно. Экономия рассчитывается относительно суммарной стоимости отдельных подписок на сервисы.

В индивидуальной подписке Apple One пользователю предоставляется 50 ГБ места в iCloud, а семейная подписка предусматривает в шесть раз больше — 200 ГБ (из расчёта по 50 ГБ на шестерых пользователей).


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