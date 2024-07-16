Apple выпустила Beats Solo 4 для фанатов Minecraft

Специальная версия наушников приурочена к 15-летию игры.
По характеристикам Beats x Minecraft Special Edition Solo 4 ничем не отличаются от модели, которую Apple представила в конце апреля. Изменился лишь дизайн наушников и переносного чехла. Оголовье украсили рисунками и логотипом Minecraft, а на внутренней стороне можно встретить одного из персонажей игры. Большинство принтов, окрасили в неоново-зеленый, даже знаменитая красная кнопка b приобрела новый оттенок.
Бонусом при покупке идет уникальный код, который можно обменять на внутриигровой предмет для создания игрового персонажа.
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Наушники Beats x Minecraft Special Edition Solo 4 поступят в продажу 18 июля и будут доступны по цене $ 200 (~17,5 тыс руб).