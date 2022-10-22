Apple iPhone iPhone 14

Apple выпустила iPhone 14 специально для России. Что это значит?

Денис
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Магазин техники «Связной» начал продажи iPhone SE 2022 и модельного ряда iPhone 14 в России, которые были одобрены Apple. Об этом сообщает Mobiltelefon со ссылкой на компанию.

Это означает, что гаджеты ввезены в страну не по параллельному импорту. Отличить от параллельно импортированных их можно следующим образом — на коробках указаны индексы устройств, заканчивающиеся на RU. 

Минимальные цены на устройства следующие: 
  • iPhone SE (2022) 64 ГБ — 29 990 рублей
  • iPhone 14 128 ГБ — 89 990 рублей
  • iPhone 14 Pro 128 ГБ — 119 990 рублей
  • iPhone 14 Pro Max 128 ГБ — 147 990 рублей

Ранее стало известно, что замена аккумулятора в iPhone стала обходиться намного дороже. Поставить новую батарею в iPhone 14 независимо от модификации в США теперь стоит 99 долларов. 
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Комментарии

+50
bagdan1978
Может их в Руанду хотели направлять ?!))
Вчера в 16:36
#
+159
Виктор Пересвет bagdan1978
Чем Руанда отличается от нашей любимой России? Тем что у неё нет газа и нефти? Ну тогда, да, это конечно, для англосаксов значимое…
Вчера в 16:41
#
+3973
Gabriel Виктор Пересвет
Что плохого в Руанде?
Вот так выглядит Кигали, столица страны
А сама страна одна из самых безопасных в мире.
Вчера в 18:16
#
+466
pincher Gabriel
А что там хорошего? Индекс человеческого развития 160 место, За чертой бедности ныне живёт около 39 % населения страны, средний уровень безработицы в стране составляет 20,5 % (18,8 % у мужчин и 22,4 % у женщин) это из Википедии. Воющем ни чего там хорошего!
2 часа назад в 21:48
#
s_medik
+3108
s_medik Виктор Пересвет
Если там нет нефти и газа, то да, до англосаксов это значимо тем, что их войск никогда не будет в Руанде.
2 часа назад в 21:14
#
СИМА
+747
СИМА
Никто в здравом уме не купит телефон у официалов по таким ценам.
Вчера в 16:49
#
+234
Павел19562 СИМА
Ну у iphone se3 вроде нормальная цена.
Вчера в 17:10
#
+1
Yuriy S. СИМА
Мне кажется берут только потому что можно в рассрочку взять в таких магазинах
Вчера в 18:07
#
+57
AlexMy Yuriy S.
Возьми кредит и будет (мне кажется) сильно меньше в итоге, если взять на горбушке :)
Вчера в 20:12
#
+783
Grealex AlexMy
Вроде эту лавочку банки прикрыли. Сам не пользовался, но про это слышал.
2 часа назад в 21:51
#
+319
Mikkas
Серый рынок хлопает в ладоши от цен оффициалов,браво 👏
58 минут назад
#
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