Apple выпустила iPhone 14 специально для России. Что это значит?

Магазин техники «Связной» начал продажи iPhone SE 2022 и модельного ряда iPhone 14 в России, которые были одобрены Apple. Об этом сообщает Mobiltelefon со ссылкой на компанию.
Это означает, что гаджеты ввезены в страну не по параллельному импорту. Отличить от параллельно импортированных их можно следующим образом — на коробках указаны индексы устройств, заканчивающиеся на RU.
Минимальные цены на устройства следующие:
- iPhone SE (2022) 64 ГБ — 29 990 рублей
- iPhone 14 128 ГБ — 89 990 рублей
- iPhone 14 Pro 128 ГБ — 119 990 рублей
- iPhone 14 Pro Max 128 ГБ — 147 990 рублей
Ранее стало известно, что замена аккумулятора в iPhone стала обходиться намного дороже. Поставить новую батарею в iPhone 14 независимо от модификации в США теперь стоит 99 долларов.