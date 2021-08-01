Когда Apple впервые объявила о своих планах перехода с Intel на Apple Silicon на WWDC 2020, компания заявила, что для полного завершения перехода потребуется около двух лет. Инсайдер Марк Гурман в новом отчете для Bloomberg подробно рассказывается о планах развития Apple Silicon и о том, чего ожидать от процессоров Apple в следующие 12 месяцев.По его данным, Apple «едва уложится в двухлетний срок». Мы уже видели устройства с M1: MacBook Pro 13, Mac mini, MacBook Air и 24-дюймовый iMac. Первые устройства на нем дебютировали в ноябре 2020 года, у Apple осталось время до ноября 2022 года, чтобы завершить переход.Гурман говорит, что массовое производство MacBook Pro на следующей модели процессоров M1X все еще не началось, ожидается, что оно стартует в ближайшие месяцы, а после них компания займется выпуском нового Mac mini, он выйдет уже в 2022 году.Также в 2022 году выйдет еще один iMac, возможно, с увеличенным экраном, и Mac Pro. В том же году Apple планирует выпустить обновленный MacBook Air с зарядкой MagSafe.Помимо всего этого, Гурман подтвердил, что Apple обновит Mac Pro, и он будет работать на процессорах Intel Ice Lake Xeon W-3300. Даже после перехода на Apple Silicon компания выпустит минимум один компьютер на процессоре конкурента.