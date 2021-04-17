В декабре прошлого года Apple удивила мир: без презентаций и прогрева аудитории она представила AirPods Max, полноразмерные наушники ценой в 63 000 рублей. Компания заявляла первоклассный звук, топовое шумоподавление и эксклюзивные технологии, но с такой ценой убедить аудиторию в ее оправданности трудно.Частично проблему решит высокая лояльность к бренду. Осталось понять: действительно ли AirPods Max — лучшие беспроводные полноразмерные наушники. Давайте разберемся.Главная внешняя особенность AirPods Max — оформление оголовья. Оно покрыто тканевой сеткой. Это чуть ли не первые наушники в мире с таким решением. Увидев эту особенность в спецификациях, я удивился и не понял в ней смысла. Спустя пять минут пользования все встало на свои места.С точки зрения удобства, тканевое оголовье — удачное решение. Оно и грамотная балансировка корпуса позволяют с удобством пользоваться тяжелыми наушниками. Спустя полчаса я забыл, что надел на голову аксессуар весом 384,8 г. Просто чувствовал, что мои уши закрыты, а головы лишь касается мягкое тканевое покрытие, законы физики Apple сломала, потому что давления не было вообще.Длина оголовья регулируется. Это удобно делать, держа наушники в руках, или прямо на голове. Причем, за сохранность конструкции можно не переживать.С практической точки зрения у тканевого оголовья есть компромисс. Вы получаете крайне удобные полноразмерные наушники, но при этом ткань красится. Она может потерять презентабельность, соприкоснувшись с грязью в сумке или впитав жир с волос. Apple позволяет заменить оголовье, но услуга платная.Усугубляет ситуацию кейс наушников — он закрывает лишь чашки, но не оголовье. Чехол защищает основную часть корпуса от внешних воздействий и рандомных нажатий, оголовье в свою очередь не защищено, а оно — самое уязвимое место после амбушюр. Такое решение делает наушники узнаваемыми, даже когда они просто лежат на полке, но при этом в заполненный рюкзак или бардачок автомобиля их точно не положишь. Наиболее практичным кажется чехол Beats Solo Pro — он закрывает корпус полностью и защищает наушники от давления.

Прокручивание коронки — убавить или прибавить громкость

Одиночное нажатие — остановить/включить воспроизведение музыки, ответить / завершить звонок

Двойное нажатие — следующий трек

Тройное нажатие — предыдущий трек

AirPods Max – это лучшие беспроводные наушники по качеству звука. У них топовое шумоподавление, объемный пространственный звук, режим прозрачности, в котором вы четко слышите окружающую среду.По отдельности каждой характеристике и возможности можно отыскать альтернативу, но найти модель с таким же набором невозможно. При повседневном ношении они будут идеальны в самых популярных условиях: дома при просмотре кино, в метро с шумоподавлением и в мегаполисе с режимом прозрачности, когда нужно знать, что происходит вокруг.Пассивное шумоподавление тоже эффективное. Впервые я познакомился с AirPods Max в офисе редакции. Я надел их, не включив и не соединив с айфоном. Первая реакция: вау, я не слышу, что говорят коллеги! Это позволяет использовать наушники как беруши: когда нужно просто сконцентрироваться на задачах, не слушая музыку на фоне. Например, за работой в офисе, коворкинге, кафе или парке.В режиме активного шумоподавления идеально ездить в метро. Звук поезда не слышно вообще, единственное, что доходит до ушей, — это музыка. Главное не забыть, что ты находишься в общественном транспорте и не начать подпевать.Качество звука не меняется в зависимости от режима работы — в режиме активного шумоподавления и режиме прозрачности звук не искажается. Басы глубокие и насыщенные, средние частоты точные, высокие — кристально чистые.Но важно: AirPods Max опережают в развитии устройства и контент, с которым взаимодействуют, это не позволяет использовать весь их потенциал.Фишка наушников — пространственное аудио. Функция дает пользователям возможность просматривать видео и слушать музыку с реалистичным эффектом присутствия без специального оборудования.Казалось бы, любое аудио на любом устройстве должно стать лучше, но нет. Чтобы звук был в таком качестве, он должен быть в нем записан, а поддерживать его должны наушники и устройство, с которого звук воспроизводится. Для этого необходим контент с объемным звуком 5.1, 7.1, а также Dolby Atmos.Впрочем, это скорее плюс, чем минус устройства. Величины бренда Apple хватит, чтобы повлиять на производителей контента и заставить записывать звук в высоком качестве. Со временем такого контента станет больше, и пользователи наушников откроют для себя новую возможность. Приятное чувство, когда давно купленное устройство открывается перед тобой по-новому.Наушники работают 20 часов при непрерывном воспроизведении музыки или разговоре по сотовой связи. Это стандартный параметр для полноразмерных наушников, он не относится ни к плюсам, ни к минусам аксессуара.На практике энергии AirPods Max хватает на три дня при активном перемещении и на два рабочих дня. В первом случае мы часто снимаем наушники, во втором непрерывно сидим за компьютером 6-8 часов.Зарядка быстрая. Пять минут у провода, и аксессуары проработают еще полтора часа. Разъем — Lightning, можно заряжать iPhone и AirPods Max одним проводом.Чехол Smart Case экономит энергию. Наушники автоматически определяют, когда их в него положили, и переходят в режим сверхнизкого энергопотребления, чтобы не тратить заряд аккумулятора впустую.Потоком звука можно управлять с помощью колесика Digital Crown, расположенной на одной из чашек. Внешне и тактильно это та же коронка, что стоит в Apple Watch.Все команды для управления звуком:Это лучшее решение для управление потоком. Apple решила главную проблему полноразмерных наушников — у них либо сенсоры срабатывают неточно, либо кнопки расположены неудобно. С Digital Crown команды легко запоминаются, а само колесико расположено в удобном месте.Тактильно коронка очень удобная. Шаг у колесика небольшой, громкость легко регулируется до нужного значения. Это легко делается на ходу.Активируются наушники при надевании. AirPods Max автоматически приостанавливают воспроизведение, если их снять, и возобновят, если снова их надеть. Вы не пропустите ни звука и не будете расходовать заряд аккумулятора просто так.AirPods Max стоят каждого потраченного рубля. Это самые универсальные наушники для повседневного использования. Кроме того, они повышают планку качества для контентмейкеров — чем больше таких наушников начнет выпускать индустрия, тем больше кино с объемным звуком мы увидим на своих смартфонах.Вдобавок, это идеальный выбор в качестве наушников на длительный срок. С такой ценой устройства покупают минимум на три года пользования. За это время стандарты качества звука изменятся — появится новая планка качества для устройств и для аудиофайлов, а эти наушники им уже соответствуют. В общем, Apple вышла на новый для себя рынок, выпустив по-настоящему бескомпромиссное устройство.