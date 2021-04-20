



По данным аналитика Wedbush Дэниел Айвз, в этом году Apple впервые выпустит линейку смартфонов с накопителем объёмом 1 ТБ. При этом такая память будет у всех модификаций iPhone 13 — от mini до Pro Max.



Аналитик Barclays Эндр Гардинер подтверждает эти слова и также указывает, что увеличение памяти приведёт к росту стоимости устройств. Скорее всего, рекордно дорогими будут именно модификации с терабайтными накопителями, а версии устройств с меньшим объёмом памяти будут продаваться по тем же ценам, что и прошлогодние модели.



Впрочем, дефицит и подорожание микросхем неминуемо ведут к увеличению себестоимости всех электронных устройств, включая смартфоны Apple. В таких условиях компания может ещё раз пересмотреть ценовую политику. Сейчас Apple экономит на том, что не включает в комплектацию iPhone зарядный адаптер и наушники, а в будущем компании, вероятно, придёт скорректировать цены на смартфоны в сторону увеличения.



Обосновать подорожание будет нетрудно. По слухам, следующие модели iPhone получат более качественные камеры с лазерными дальномерами и экраны с матрицей LTPO, которая может динамически регулировать частоту обновления в зависимости от задачи. Такая матрица более экономична в сравнении с OLED и позволяет значительно экономить ресурс аккумулятора.







