





Дисплей — один из самых важных компонентов смартфона, так как через него мы получаем львиную долю информации при работе с гаджетом. Поэтому не удивительно, что компании стараются его всеми силами улучшать, изобретая все новые и новые технологии.И одной из самых крутых разработок последних лет можно назвать LPTO-дисплеи. Они появились в первый раз еще в Watch Series 4, и теперь, по слухам, появятся и в iPhone 13. Так чем же они так хороши?Как мы знаем, сейчас есть два основных типа матриц — OLED и LCD, причем последний подразделяется на несколько видов, из которых можно выделить два популярных: IPS и TN. И, в общем и целом, LCD медленно уходит в прошлое: OLED-матрицы проникают уже и в мониторы, и в ноутбуки, ну а уж в смартфонах и телевизорах они давно стали стандартом в флагманских решениях.При этом OLED-дисплеи продолжают развиваться, и производители несколько лет назад придумали и внедрили новый способ производства таких матриц — LPTS, Low Temperature Poly Silicon или «низкотемпературный поликристаллический кремний». При создании таких дисплеев кремниевые транзисторы формируются путем лазерного отжига, при котором молекулы кремния трансформируются в полукристаллическую форму.Что это дает? Во-первых, увеличивается подвижность электронов и эффективнее расходуется площадь, что позволяет на 20-30% снизить энергопотребление. А это, в свою очередь, позволяет поднять герцовку дисплеев, например, с 60 до 90 Гц без увеличения энергопотребления.Однако у LPTS есть серьезная проблема — такие дисплеи имеют фиксированную частоту обновления. Как итог, у производителей был выбор: или оставаться на 60 Гц и получать энергоэффективные матрицы, или же переходить на 90-120 Гц без негативного влияния на энергопотребление.Первой компанией, решившей проблему с фиксированной герцовкой, стала Apple — она и придумала технологию LTPO, Low-Temperature Polycrystalline Oxid или «низкотемпературный поликристаллический оксид». Говоря простым языком, это все тот же LTPS, только в основание тонкоплёночных транзисторов интегрирован дополнительный слой с оксидной плёнкой.Что это даёт? С точки зрения физики — возможность контролировать поток электронов через транзисторы. С точки зрения схемотехники — возможность динамически управлять частотой обновления дисплея.Зачем это нужно? Как минимум для экономии энергии: например, зачем в режиме Always on Display частота обновления в 120 Гц, если для этого хватит и 1 Гц: технология LPTO как раз и позволяет это сделать. При просмотре фильмов герцовка дисплея будет 24-30, при серфинге в интернете — 60, ну а в динамических играх можно выдать и честные 120 герц.Как итог, это позволяет ощутимо экономить энергию в режимах, где это действительно необходимо, и при этом получать максимально плавную картинку в любых сценариях использования. И первым устройством с таким LPTO-дисплеем стали часы Watch Series 5: они могут выводить картинку при частоте от 1 до 60 Гц, что позволило неплохо продлить их время автономной работы.В дальнейшем схожий дисплей получил Samsung Galaxy Note 20 — у него частота обновления может варьироваться от 1 до 120 Гц. Ну и, по слухам, эта же технология посетит и будущие iPhone 13, которые также получат LPTO-дисплеи с максимальной частотой обновления в 120 Гц.