Коллекционер гаджетов Джулио Зомпетти опубликовал в твиттере коротенькое видео, на котором показан работающий прототип AirPower. Это беспроводная зарядка для трёх устройств, которую разрабатывала компания Apple, но так и не выпустила.
На видео можно увидеть анимацию, которая запускается на iPhone, когда он начинает заряжаться от AirPower. Также можно видеть, что на зарядном адаптере остаётся достаточно места для размещения часов и кейса от беспроводных наушников. Более того, если приглядеться к надписи на экране смартфона, то можно заметить, что он тоже не совсем обычный — это iPhone XS Max в DVT-версии (прототип, который внешне отличается от коммерчески доступной модели).
AirPower pic.twitter.com/bv8gi0NiiL— Giulio Zompetti (@1nsane_dev) August 5, 2021
Зарядное устройство AirPower было представлено осенью 2017 года, а затем Apple несколько раз переносила выпуск этого аксессуара, пока не объявила о том, что он не появится в продаже. Этот зарядник сильно нагревался в процессе работы, что не устраивало руководство Apple. Примечательно, что у других производителей (например, Xiaomi, Samsung и Huawei) есть беспроводные зарядники, рассчитанные на передачу энергии сразу трём гаджетам.
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