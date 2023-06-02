Билайн и Мамба запустили оплату услуг в приложении для знакомств через Мобильный ID

Руководитель по технологиям продуктов идентификации билайна Сергей Бабаян:



«Мобильный ID —сервис, который может помочь в решении широкого круга задач просто, быстро и безопасно. Теперь к уже существующим сценариям использования этого сервиса, к которым относятся аутентификация, автозаполнение и верификация данных, добавилась возможность оплаты с баланса телефона с использованием Мобильного ID. Первым, кто начал использовать этот сервис, стало популярное приложение для знакомств Мамба. Мы наблюдаем рост числа таких платежей в приложении: всё больше пользователей выбирают данный способ оплаты вместо банковской карты».



Директор по развитию приложения для знакомств Мамба Виталий Борисов:



«Технология Мобильного ID отлично зарекомендовала себя сначала в идентификации пользователей, а теперь и как вспомогательный инструмент для совершения платежей, который позволил сократить путь пользователя от намерения до оплаты. Внедрение оплаты через Мобильный ID — один из этапов расширения линейки простых платёжных инструментов для пользователей Мамба, которые, как мы ожидаем, позволят увеличить количество покупок для использования возможностей сервиса».

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Beeline.ru

Абоненты билайна, которые пользуются приложением Мамба на Android, получили возможность оплачивать покупки внутри приложения при помощи сервиса Мобильный платеж через Мобильный ID (услуга билайн по аутентификации, автозаполнению, верификации и подтверждению оплаты). Такой способ оплаты позволяет бизнесу получать платежи в условиях временной недоступности оплаты с использованием привычных платежных сервисов на территории РФ. Для осуществления платежа нужен телефон с доступом в интернет и собственные денежные средства на балансе мобильного телефона.Чтобы совершить платеж пользователю необходимо принять условия оферты об оплате с использованием сервиса Мобильный платеж, перейти в раздел оплаты через Мобильный ID, нажать на кнопку «оплатить» и подтвердить операцию, ответив на пуш-уведомление, которое придёт в смс-сообщении. Средства спишутся со счета мобильного телефона.Мобильный ID предоставляет удобный и безопасный способ регистрации и авторизации, который может позволить сократить количество паролей и бумажных документов, упростить клиентский путь. билайн активно занимается внедрением и интеграцией Мобильного ID в различные сервисы. Работа компании в этом направлении была отмечена «Премией Рунета 2021» в номинации «Наука, технологии и инновации».