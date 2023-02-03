билайн открыл предзаказ на новую линейку смартфонов Samsung Galaxy

Александр
ПАРТНЕРСКИЙ МАТЕРИАЛ

 
При оформлении предзаказа клиенты мобильного оператора смогут получить до 10 тысяч бонусных рублей на услуги связи. Точный размер бонуса зависит от выбранной модели устройства, но составляет не менее 6 тыс. бонусных рублей.
 
Цены на новую линейку Samsung Galaxy в билайне стартуют от 69990 рублей за базовую версию S23. Первая партия новинок Samsung сертифицирована производителем для стран Таможенного союза, это значит, что поддержка устройств будет оказываться во всех официальных сервисных центрах Samsung в России.
 
Старт продаж новой линейки Galaxy мы ожидаем в середине февраля.

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Комментарии

+302
Monder
Но значит ли это, что будут добавляться карты МИР в Samsung Pay? Нет.
20 минут назад
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