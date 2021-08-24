К началу школьного сезона Билайн подготовил специальное предложение для своих московских клиентов – детские умные часы с Алисой всего за 1 рубль при оплате услуг связи.
Участники акции могут купить детские умные часы Elari Kidphone 4G за 1 рубль при условии подключения опции «5499 бонусных рублей на связь». Бонусные рубли будут расходоваться на оплату абонентской платы по тарифу пользователя.
Детские умные часы Elari Kidphone 4G имеют все необходимые функции для общения, развития и чувства безопасности ребёнка:
- Отслеживание местоположения — вы увидите все перемещения ребенка прямо в своём смартфоне
- Видеозвонки и голосовой помощник «Алиса» на скоростях 4G
- Камера, MP3-плеер и три модуля трекинга
- Аудиомониторинг, датчик снятия с руки и кнопка SOS
- Защита от воды и пыли, что особенно важно во время мытья рук и игр на свежем воздухе
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или это так, личное наблюдение, на непонятном промежутке времени, неопрятных девайсах и непонятными экспертами?