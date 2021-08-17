В розничной сети Билайна стартовала новая акция, в рамках которой клиенты смогут сдать старый телефон, смартфон, планшет или роутер и получить скидку при покупке смартфона, а также услуги связи в подарок. Акция проводится в собственных офисах продаж и обслуживания и интернет-магазине «Билайн» на условиях самовывоза.
В рамках этого предложения клиенты смогут приобрести те смартфоны, которые соответствуют их текущим потребностям. Например, Samsung Galaxy A32 и Xiaomi Redmi 9A могут подойти в качестве надежного помощника для студентов. Также в акции участвуют флагманы Samsung Galaxy S21 и S21 Ultra. Полный список смартфонов, участвующих в акции, представлен на сайте — beeline.ru.
Участвовать в акции можно двумя разными способами:
- Клиент может сдать в трейд-ин любое бывшее в употреблении устройство низкого качества (в том числе не входящие в список принимаемого оборудования) и получить фиксированную скидку на покупку нового смартфона и опцию «Рубли на связь по акции» в подарок.
- Клиент может сдать технику из списка принимаемого оборудования, и получить возможность купить новый смартфон со скидкой и опцию «Рубли на связь по акции» в подарок.
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