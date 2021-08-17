Смартфоны

В розничной сети Билайна стартовала новая акция, в рамках которой клиенты смогут сдать старый телефон, смартфон, планшет или роутер и получить скидку при покупке смартфона, а также услуги связи в подарок. Акция проводится в собственных офисах продаж и обслуживания и интернет-магазине «Билайн» на условиях самовывоза.

В рамках этого предложения клиенты смогут приобрести те смартфоны, которые соответствуют их текущим потребностям. Например, Samsung Galaxy A32 и Xiaomi Redmi 9A могут подойти в качестве надежного помощника для студентов. Также в акции участвуют флагманы Samsung Galaxy S21 и S21 Ultra. Полный список смартфонов, участвующих в акции, представлен на сайте — beeline.ru.

Участвовать в акции можно двумя разными способами:
  • Клиент может сдать в трейд-ин любое бывшее в употреблении устройство низкого качества (в том числе не входящие в список принимаемого оборудования) и получить фиксированную скидку на покупку нового смартфона и опцию «Рубли на связь по акции» в подарок. 
  • Клиент может сдать технику из списка принимаемого оборудования, и получить возможность купить новый смартфон со скидкой и опцию «Рубли на связь по акции» в подарок.
Акция проводится с 11 августа 2021 года по 19 сентября 2021 года. Более подробная информация об организаторе, правилах проведения акции, ее ограничениях, моделях и тарифах доступна на сайте Билайна.


iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru

Ссылки по теме:

Билайн увеличил количество готовых к 5G базовых станций в Москве и Московской области Билайн увеличил количество готовых к 5G базовых станций в Москве и Московской области

Билайн обучил нейросеть оптимизировать движение маршрутных автобусов Билайн обучил нейросеть оптимизировать движение маршрутных автобусов

Билайн запустил продукты для владельцев домашних животных Билайн запустил продукты для владельцев домашних животных