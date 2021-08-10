«В этом году инвестиции в улучшения качества связи не уступают по объему прошлому году. По результатам независимых исследований, нам уже удалось значительно улучшить показатели скорости и стабильности сервисов по сравнению с предыдущим периодом. Но в наших планах не сбавлять темп и продолжать работать над созданием надежной связи для москвичей и жителей Подмосковья», — директор Московского региона ПАО «ВымпелКом» Дмитрий Машин.







Билайн подводит итоги развития сети в Москве и Московской области за 1 полугодие 2021 года. По данным оператора, только за 6 месяцев компания построила более 3000 новых базовых станций для улучшения стабильности работы голосовой связи и мобильного интернета. В этом году большая часть новых станций начнет работать в Московской области, чтобы минимизировать возможность прерывания интернет-сессий или голосовых звонков во время передвижения клиента по маршруту Москва – Подмосковье.По данным Билайн.Аналитика в июне 2021 года москвичи стали пользоваться мобильным интернетом на 70% больше, чем в июне прошлого года. Для того чтобы предоставить более стабильный сигнал и высокую скорость мобильного интернета при возрастающих нагрузках на сеть, Билайн не сбавляет темп в строительстве новых объектов связи, а также в модернизации существующих технологических решений.Например, для того чтобы клиенты компании могли общаться с близкими и при этом не прерывать загрузку файлов в мобильном телефоне, в конце 2020 года оператор модернизировал и расширил территорию действия услуги VoLTE. Более 50% клиентов компании в Москве уже активно используют данную технологию. Основные преимущества VoLTE: быстрота соединения, передача голоса в высоком качестве и доступность мобильного интернета во время разговора по сети.Новые базовые станции появились в Солнечногорске, Ивантеевке, Жуковском, Раменском, Егорьевске, Зеленограде, Наро-Фоминске и других городах Подмосковья, предоставив клиентам Билайн возможность в хорошем качестве пользоваться необходимыми мобильными сервисами: работать удаленно, смотреть любимые фильмы и сериалы в высоком качестве и т.д.