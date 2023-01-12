Билл Гейтс Microsoft

Билл Гейтс рассказал, каким смартфоном пользуется. Это не Surface и не iPhone

Александр


Основатель и бывший глава Microsoft Билл Гейтс принял участие в обсуждении на Reddit, ответив на вопросы пользователей форума. Многих из них интересовало, каким смартфоном он пользуется.

Гейтс рассказал, что использует Samsung Galaxy Z Fold 4, причём это устройство ему подарил лично Ли Джэ Ён, вице-президент и фактический глава компании Samsung. Это не особо удивляет, ведь в прошлом году у Гейтса была предыдущая модель той же линейки Galaxy Z Fold 3.

Билл Гейтс пояснил, почему выбор пал именно на эту модель. Дело в том, что у него установлены офисные приложения Microsoft, работать с которыми удобнее на большом экране, а Galaxy Z Fold 4 в раскрытом состоянии может заменять собой планшет.

Компания Microsoft выпустила две модели складных смартфонов (Surface Duo и Surface Duo 2), но эта линейка не пополнялась с 2021 года и её дальнейшая судьба туманна. Гейтс рассказал, что в качестве рабочего компьютера использует Surface Studio, в поездках ноутбук на базе Windows (без уточнения модели), а в офисах Microsoft повсеместно установлены Surface Hub 2S — моноблочные компьютеры с 85-дюймовыми сенсорными экранами и операционной системой Windows 11 Team.

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