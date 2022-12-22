Microsoft рассылает геймерам очень необычные консоли Xbox Series S

Компания Microsoft начала рассылать в качестве подарков шоколадные консоли Xbox. Об этом рассказали в GameRant.Согласно источнику, некоторые блогеры и геймеры начали получать от Microsoft точные копии Xbox Series S из шоколада. Это не шутка: подарки действительно вылиты из настоящего шоколада в виде маленькой копии консоли.Конфета крайне детализирована, на ней без труда можно узнать дизайн код Xbox: форма корпуса, характерная решетка охлаждения, порты и заглушки и даже логотип с брендированием — всё на своих местах и выглядит очень забавно.Источник отмечает, что в основном такие подарки несъедобны, но вот пользователь Reddit с ником Sankobal, получивший шоко-консоль, говорит, что её вполне можно употребить по назначению. Он выложил снимки перед тем, как приступить к трапезе, поэтому не сообщил, заполнена ли конфета шоколадом целиком или она пустая внутри. Судя по всему, шоколадных геймпадов в комплекте не было.