Xbox Microsoft

Microsoft рассылает геймерам очень необычные консоли Xbox Series S

Олег

Компания Microsoft начала рассылать в качестве подарков шоколадные консоли Xbox. Об этом рассказали в GameRant.

Согласно источнику, некоторые блогеры и геймеры начали получать от Microsoft точные копии Xbox Series S из шоколада. Это не шутка: подарки действительно вылиты из настоящего шоколада в виде маленькой копии консоли.

Xbox

Конфета крайне детализирована, на ней без труда можно узнать дизайн код Xbox: форма корпуса, характерная решетка охлаждения, порты и заглушки и даже логотип с брендированием — всё на своих местах и выглядит очень забавно.

Источник отмечает, что в основном такие подарки несъедобны, но вот пользователь Reddit с ником Sankobal, получивший шоко-консоль, говорит, что её вполне можно употребить по назначению. Он выложил снимки перед тем, как приступить к трапезе, поэтому не сообщил, заполнена ли конфета шоколадом целиком или она пустая внутри. Судя по всему, шоколадных геймпадов в комплекте не было. 

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Источник:
GameRant
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