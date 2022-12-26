Xbox PlayStation 5

Новый контроллер для Xbox может стать абсолютной копией геймпада PlayStation 5

Фархад

Xbox Controller

Компания Microsoft тестирует прототип нового геймпада Xbox с тачпадом и улучшенной тактильной обратной связью. Об этом рассказал ведущий подкаста Xbox Era Ник Бэйкер.

По данным инсайдера, новый контроллер для Xbox оснащён сенсорной панелью, напоминающей таковую в DualSense от PS5, и улучшенными вибромоторчиками для тактильной отдачи и более иммерсионного погружения в игры.

Он также отметил, что этот прототип никак не связан с другим геймпадом Xbox со встроенным экраном, над которым Microsoft сейчас также активно работает. Согласно патенту, LCD-экран в контроллере может выступать в качестве источника вывода дополнительного контента в локальных и облачных играх.

Пока неясно, выпустит ли Microsoft хотя бы один из этих геймпадов, и когда это может случиться, но интересно было бы посмотреть реализацию обеих идей.

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Источник:
IT Home
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Комментарии

+11
Мурад Кубаев
D-Pad выглядит футуристично, вот что точно надо поменять.
Сегодня в 13:42
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+4484
Carter_Mayers
Самое главное, чтобы аккумулятор был не встроенный, а то такие приколы (9 часов работы как в DualSense) нафиг не нужны. Пальчиковые аккумуляторы рулят, две минуты на замену и снова в игре а не тупишь или с кабелем сидя, на зарядке, либо ждёшь когда зарядится
2 часа назад в 14:37
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