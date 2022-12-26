Новый контроллер для Xbox может стать абсолютной копией геймпада PlayStation 5

Компания Microsoft тестирует прототип нового геймпада Xbox с тачпадом и улучшенной тактильной обратной связью. Об этом рассказал ведущий подкаста Xbox Era Ник Бэйкер.По данным инсайдера, новый контроллер для Xbox оснащён сенсорной панелью, напоминающей таковую в DualSense от PS5, и улучшенными вибромоторчиками для тактильной отдачи и более иммерсионного погружения в игры.Он также отметил, что этот прототип никак не связан с другим геймпадом Xbox со встроенным экраном, над которым Microsoft сейчас также активно работает. Согласно патенту, LCD-экран в контроллере может выступать в качестве источника вывода дополнительного контента в локальных и облачных играх.Пока неясно, выпустит ли Microsoft хотя бы один из этих геймпадов, и когда это может случиться, но интересно было бы посмотреть реализацию обеих идей.