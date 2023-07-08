BMW представила бюджетный электромотоцикл BMW CE 02 и умные очки Motorrad
Фархад Усманов —
Немецкий автопроизводитель BMW расширил модельный ряд электрических мотоциклов новой моделью — CE 02. Она намного меньше, чем недавно вышедший электробайк CE 04, и предназначена для более молодых покупателей.
Хотя само транспортное средство больше напоминает скутер, чем полноценный мотоцикл, BMW называет аппарат eParkourer.
Производитель заявляет, что в CE 02 установлен аккумулятор мощностью 11 кВт, который обеспечивает запас хода в 90 км, а максимальная скорость составляет около 100 км/ч. Байк определенно рассчитан на передвижения по городу.
Цены на BMW CE 02 стартуют с $7599, тогда как более крупная и мощная модель BMW CE 04 стоит от $12 700. Новинка поступит в продажу весной 2024 года.
Вместе с новым мотоциклом BMW также представила умные очки Motorrad, которые отображают скорость, ограничения по скорости на трассе, передачу (для бензиновых моделей) и направления поворота. Очки работают с любыми велосипедами и электробайками компании, которые используют приложение Motorrad. Цена этого аксессуара пока не разглашается, но очки появятся в продаже этим летом.
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Комментарии
+66
Жопу отобьешь на таком сиденье
2 часа назад в 22:02
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