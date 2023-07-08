BMW представила бюджетный электромотоцикл BMW CE 02 и умные очки Motorrad

Фархад
BMW

Немецкий автопроизводитель BMW расширил модельный ряд электрических мотоциклов новой моделью — CE 02. Она намного меньше, чем недавно вышедший электробайк CE 04, и предназначена для более молодых покупателей.

Хотя само транспортное средство больше напоминает скутер, чем полноценный мотоцикл, BMW называет аппарат eParkourer.

Производитель заявляет, что в CE 02 установлен аккумулятор мощностью 11 кВт, который обеспечивает запас хода в 90 км, а максимальная скорость составляет около 100 км/ч. Байк определенно рассчитан на передвижения по городу.

Цены на BMW CE 02 стартуют с $7599, тогда как более крупная и мощная модель BMW CE 04 стоит от $12 700. Новинка поступит в продажу весной 2024 года.

BMW

Вместе с новым мотоциклом BMW также представила умные очки Motorrad, которые отображают скорость, ограничения по скорости на трассе, передачу (для бензиновых моделей) и направления поворота. Очки работают с любыми велосипедами и электробайками компании, которые используют приложение Motorrad. Цена этого аксессуара пока не разглашается, но очки появятся в продаже этим летом.
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Источник:
Engadget
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Комментарии

tellurian
+4901
tellurian
Пищевое устройство с такой ценой.
Вчера в 20:37
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+66
bagdan1978
Жопу отобьешь на таком сиденье
2 часа назад в 22:02
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