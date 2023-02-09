Samsung выпустила эксклюзивную версию Galaxy S23 Ultra для любителей BMW

Спустя неделю после анонса новой серии флагманских смартфонов Samsung объявила о выходе лимитированной версии топового Galaxy S23 Ultra BMW M Edition.
В прошлом году компания выпускала эксклюзивную версию Galaxy S22 Ultra в коллаборации с другим немецким автопроизводителем, Mercedes-Benz, а теперь бренд решил порадовать и владельцев или просто любителей автомобилей BMW.
Galaxy S23 Ultra BMW M Edition вдохновлён первым поколением автомобилей BMW M3 (E30). В комплект поставки входит эксклюзивный чехол, брелок для ключей с шестью сменными эмблемами BMW, а также памятную карточку BMW, представленную в честь 50-летия компании, и металлический логотип «We Are M».
Кроме того, покупатели получат воздушный компрессор BMW с питанием от аккумулятора, беспроводное зарядное устройство, часы M-series, постер, а также ваучер на посещение центра вождения BMW в Инчхоне, Южная Корея. Само собой, в Galaxy S23 Ultra BMW M Edition встроены специальные темы оформления BMW.
Тираж этой лимитки составит всего 1000 единиц и, увы, все девайсы будут доступны только в Южной Корее по цене 1,727 млн южнокорейских вон (~$1375) за версию 12/512 ГБ. Для сравнения, обычный S23 Ultra с таким же объёмом памяти стоит 1,6 млн южнокорейских вон (~$1270). В продажу Galaxy S23 Ultra BMW M Edition поступит 17 февраля.
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