Samsung выпустила эксклюзивную версию Galaxy S23 Ultra для любителей BMW

Фархад

Galaxy S23 Ultra BMW M Edition

Спустя неделю после анонса новой серии флагманских смартфонов Samsung объявила о выходе лимитированной версии топового Galaxy S23 Ultra BMW M Edition.

В прошлом году компания выпускала эксклюзивную версию Galaxy S22 Ultra в коллаборации с другим немецким автопроизводителем, Mercedes-Benz, а теперь бренд решил порадовать и владельцев или просто любителей автомобилей BMW.

Galaxy S23 Ultra BMW M Edition вдохновлён первым поколением автомобилей BMW M3 (E30). В комплект поставки входит эксклюзивный чехол, брелок для ключей с шестью сменными эмблемами BMW, а также памятную карточку BMW, представленную в честь 50-летия компании, и металлический логотип «We Are M».

Galaxy S23 Ultra BMW M Edition

Кроме того, покупатели получат воздушный компрессор BMW с питанием от аккумулятора, беспроводное зарядное устройство, часы M-series, постер, а также ваучер на посещение центра вождения BMW в Инчхоне, Южная Корея. Само собой, в Galaxy S23 Ultra BMW M Edition встроены специальные темы оформления BMW.

Тираж этой лимитки составит всего 1000 единиц и, увы, все девайсы будут доступны только в Южной Корее по цене 1,727 млн южнокорейских вон (~$1375) за версию 12/512 ГБ. Для сравнения, обычный S23 Ultra с таким же объёмом памяти стоит 1,6 млн южнокорейских вон (~$1270). В продажу Galaxy S23 Ultra BMW M Edition поступит 17 февраля.

Смартфоны Samsung и другие гаджеты бренда вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides
1
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Источник:
GSM Arena
Cсылки по теме:
Samsung Galaxy S23 получили скрытую киллер-фичу. Она значительно продлит жизненный цикл смартфонов
Смартфоны Samsung Galaxy S23 появились в России быстрее, чем в других странах — за 11 дней до официального начала продаж
В Samsung Galaxy S23 установлена улучшенная версия Snapdragon 8 Gen 2. Другим производителям такую не дают

Рекомендации

Рекомендации

В России начали продавать восстановленные iPhone, Apple Watch и MacBook. Цены — до 70% ниже, чем у новых
Xiaomi представила крутую модульную лампу Yeelight Cube Smart Lamp с поддержкой HomeKit. Вы точно захотите себе такую

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+4237
Gabriel
В любом салоне немецкого автопремиума продаются горы всяких безделушек.
Самсунг здесь будет «одним из»
Вчера в 22:04
#