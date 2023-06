Концепт-кар BMW GINA с «живой кожей» показали на видео

На YouTube-канале Supercar Blondie вышел новый видеоролик, в котором показан концептуальный автомобиль BMW GINA Light Visionary, выпущенный 15 лет назад.Идея изменения формы кузова опередила своё время и послужила предшественником таких концепций, как Vision Next 100 и iX Flow.За основу инженеры использовали кабриолеты BMW Z8 и оригинальный Z4. Концепт-кар покрыт эластичным полиуретановым материалом, который скрывает металлический каркас. При открытии дверей или капота создаётся ощущение, что перед вами живой организм.В демонстрационном ролике нам показали, раздвигающийся капот, а также подвижные спойлеры и боковые юбки. Аббревиатура GINA расшифровывается как Geometry and Functions In Adaptions, а сам автомобиль полностью функционален.Несмотря на всю уникальность, такой автомобиль вряд ли бы пользовался спросом даже среди ярых фанатов BMW из-за невозможности отремонтировать кузов в случае малейшего повреждения.